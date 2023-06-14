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前5月消費品進口額 上海口岸同比增17%

財經新聞組／綜合報導

上海海關13日發布的統計數據顯示，今年前五個月，上海口岸消費品進口3261億元（人民幣，下同，約455美元），同比增長17%，已恢復至2021年同期水平，消費品進口額占全國總額超4成。 　　

今年前五個月，上海口岸進口消費品中肉類、水產品、乾鮮瓜果增幅明顯，進口值分別為360億元、109.5億元、100.5億元，同比增長11.6%、41.9%、28.7%。

中新社報導，在中國最大的貨運空港上海浦東國際機場，來自法國、紐西蘭、印度、巴基斯坦、泰國等國的龍蝦、螯蝦、珍寶蟹、青蟹、草蝦、生蠔等鮮活水產品，絡繹不絕地從貨運機坪運往庫區。據統計，今年前五個月，浦東機場海關累計監管進口鮮活水產品2.2萬噸，同比增長1.2倍。

水產品進口不僅空運，還有海運。在上海洋山港，大西洋鮭魚、南美白蝦、格陵蘭比目魚等來自全球各地的水產品通過遠洋航線匯聚於此。今年前五個月，洋山海關累計監管進口水產品近1萬噸，主要來自智利、厄瓜多爾、冰島等國家。

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）生效實施以來，東盟國家新獲准入中國市場的水果品種已包括柬埔寨龍眼、越南榴蓮等八種，帶動上海口岸東盟水果進口持續火熱。今年前五個月，上海外高橋港區海關累計監管自東盟國家進口水果48.8萬噸，貨值9.76億元。

「為保障進口東盟水果的安全、新鮮，我們在落實嚴格檢疫措施的同時，實時跟進貨物到港時間，及時協調監管場所各環節無縫銜接，不斷壓縮水果在口岸的停留時間」。上海外高橋港區海關查驗十科副科長羅臻說。

機場 越南 冰島

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