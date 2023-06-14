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受惠輝達急單湧進 台積電市值重返15兆台幣

記者尹慧中／綜合報導
台積電13日收盤大漲19元台幣、收593元台幣，市值重返15兆元台幣大關之上。（路透）
台積電13日收盤大漲19元台幣、收593元台幣，市值重返15兆元台幣大關之上。（路透）

台積電13日股價士氣如虹，收盤大漲19元（台幣，下同，約0.62美元）、收593元，市值重返15兆元大關之上、達15.37兆元，不到一個月時間市值大增2兆元，改寫台股紀錄，也是大盤13日大漲261點，站穩1萬7000點最大功臣，14日股價將蓄勢挑戰600元。

台積電受惠輝達AI晶片急單湧進，推升先進製程產能利用率回升，加上公司經營團隊看好下半年營運將優於上半年，近一個月來股價勢如破竹，市值接連在5月17日、5月26日收復13兆及14兆元兩道整數關卡，13日又站上15兆元，短短一個月不到市值大增2兆元。

台積電13日盤中最高來到594元，終場以593元作收，漲幅3.3%，為2022年3月31日以來收盤最高價。累計今年以來台積電股價自低檔上漲30.9%、約140元，不過，相較先前創下的歷史新高價（2022年1月17日盤中最高688元）仍有95元距離。

外資是推升台積電股價走勢最大動能，13日外資擴大買超3.4萬餘張，連續三個交易日買超。台積電13日單日市值增加約4927億元，14日股價蓄勢挑戰重返600元整數關卡，台積電周二ADR早盤漲約1%。

法人分析，隨美股表現強勁，台積電ADR周一大漲逾4%，激勵半導體股強漲引領多頭人氣。值得注意的是，近期備受關注的除了輝達，台積電大客戶之一超微將在台北時間14日凌晨舉辦資料中心與人工智慧技術發表會，業界預期將推出全新MI300晶片，有望維持AI題材熱度，對台積電有利。

法人預期，超微MI300晶片將採用台積電3D晶片（Chiplet）封裝技術，包含SoIC與CoWoS等，隨相關新品推出並導入市場，有助台積電下半年營運回穩。

台積電 股價 晶片

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