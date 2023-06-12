通縮罩頂 上海CPI下滑1.4% 吉林、廣西等9省市出現衰退

上海5月CPI年減1.4%。（中新社資料照片）

中國31個省市5月消費者物價指數（CPI）全部出爐，其中上海及吉林等九個省市罕見出現衰退，尤其以上海5月CPI年減1.4%最大。

中國國家統計局日前公布全國5月CPI年增僅0.2%，顯示通縮疑慮再起，從31個省市的CPI來看，通縮疑慮最大的可能是上海，上海5月CPI大減1.4%，主因去年同期遭逢上海封城 ，一度出現物價哄抬大漲的情況，其他CPI出現衰退的省市還有吉林的年減0.5%，廣西年減0.3%，西藏年減0.2%，貴州、重慶、河南 、山西及天津都是年減0.1%。

據了解，CPI衰退最大問題就是引發通縮，消費者預期物價會愈來愈便宜，就會延後消費，並衝擊經濟成長，日本經濟失落的30年的主因就是通縮。

光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東預估，當前CPI已處在底部區間，下行空間有限，7月受基期影響可能二次探底，隨後小幅回升。

中新經緯報導，中國民生銀行首席經濟學家溫彬等分析稱，5月全國CPI年增率小幅回升，符合市場預期。其中食品季節性回落但月增率降幅收窄，能源主要受國際價格傳導保持低位。節日因素消退導致服務類商品價格回調，耐用消費品保持弱勢，市場期待的核心CPI回暖仍需等待。

財通宏觀首席分析師陳興表示，6月以來，鮮菜價格月增速由負轉正，雞蛋價格降幅收窄，鮮果價格漲幅放緩，豬肉價格降幅擴大，預計CPI年增速穩中有升。

高瑞東分析稱，在生豬存欄量偏高的情況下，預計下半年豬價回升幅度有限。同時海外升息和金融條件收緊背景下，油價 中樞下移。另外，服務價格漲幅有限，耐用品降價促銷。

國盛宏觀熊園團隊也認為，未來一至二個月，通膨仍將繼續摸底，7月CPI出現轉負的可能性。2023全年CPI中樞可能下修至0.9%左右，此前預期1%左右。

中國人民銀行行長易綱日前在上海調研金融支持實體經濟和促進高質量發展工作時表示，隨著消費場景恢復，居民消費逐步提升。居民消費支出擴大將轉為企業和勞動者收入，進而又會帶動更多的消費。預計CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI年增率將在1%以上。