我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

富爸爸交棒 索羅斯250億元帝國 小兒子掌舵 力阻川普回白宮

通縮罩頂 上海CPI下滑1.4% 吉林、廣西等9省市出現衰退

記者林茂仁／綜合報導
上海5月CPI年減1.4%。（中新社資料照片）
上海5月CPI年減1.4%。（中新社資料照片）

中國31個省市5月消費者物價指數（CPI）全部出爐，其中上海及吉林等九個省市罕見出現衰退，尤其以上海5月CPI年減1.4%最大。

中國國家統計局日前公布全國5月CPI年增僅0.2%，顯示通縮疑慮再起，從31個省市的CPI來看，通縮疑慮最大的可能是上海，上海5月CPI大減1.4%，主因去年同期遭逢上海封城，一度出現物價哄抬大漲的情況，其他CPI出現衰退的省市還有吉林的年減0.5%，廣西年減0.3%，西藏年減0.2%，貴州、重慶、河南、山西及天津都是年減0.1%。

據了解，CPI衰退最大問題就是引發通縮，消費者預期物價會愈來愈便宜，就會延後消費，並衝擊經濟成長，日本經濟失落的30年的主因就是通縮。

光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東預估，當前CPI已處在底部區間，下行空間有限，7月受基期影響可能二次探底，隨後小幅回升。

中新經緯報導，中國民生銀行首席經濟學家溫彬等分析稱，5月全國CPI年增率小幅回升，符合市場預期。其中食品季節性回落但月增率降幅收窄，能源主要受國際價格傳導保持低位。節日因素消退導致服務類商品價格回調，耐用消費品保持弱勢，市場期待的核心CPI回暖仍需等待。

財通宏觀首席分析師陳興表示，6月以來，鮮菜價格月增速由負轉正，雞蛋價格降幅收窄，鮮果價格漲幅放緩，豬肉價格降幅擴大，預計CPI年增速穩中有升。

高瑞東分析稱，在生豬存欄量偏高的情況下，預計下半年豬價回升幅度有限。同時海外升息和金融條件收緊背景下，油價中樞下移。另外，服務價格漲幅有限，耐用品降價促銷。

國盛宏觀熊園團隊也認為，未來一至二個月，通膨仍將繼續摸底，7月CPI出現轉負的可能性。2023全年CPI中樞可能下修至0.9%左右，此前預期1%左右。

中國人民銀行行長易綱日前在上海調研金融支持實體經濟和促進高質量發展工作時表示，隨著消費場景恢復，居民消費逐步提升。居民消費支出擴大將轉為企業和勞動者收入，進而又會帶動更多的消費。預計CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI年增率將在1%以上。

河南 油價 封城

上一則

輝達帶動 台積先進製程產能大復活

下一則

華為手機出貨目標 逆勢調高 從3700萬支增至4000萬支

延伸閱讀

學者：Fed今年至少再升息2碼

學者：Fed今年至少再升息2碼
中國31個省市5月CPI出爐 上海年減1.4%最慘

中國31個省市5月CPI出爐 上海年減1.4%最慘
盼像上海一樣繁榮 宏國申入金磚銀行

盼像上海一樣繁榮 宏國申入金磚銀行
工作難找一堆人搶開「網約車」上海73個司機搶1單

工作難找一堆人搶開「網約車」上海73個司機搶1單

熱門新聞

中國若步日本後塵邁入失落十年，美國將不必擔心競爭落敗且通膨可能因此獲得緩解。（路透）

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

2023-06-07 22:50
蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

2023-06-05 16:30
長期持有輝達的羅斯柴爾德家族資產管理公司，正在調節輝達的加碼部位，理由是AI熱潮已過度推升輝達市值，因此須審慎以對。(路透)

全球最神秘富豪家族長期持有輝達 如今正在調節部位

2023-06-05 14:52
輝達創辦人暨執行長黃仁勳在台北演講時，秀出最新NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti圖像處理器最新顯示卡等產品。(記者胡經周／攝影)

黃仁勳30年前在Denny's餐廳草創輝達 母：何不找工作？

2023-06-04 22:40
德國經濟衰退程度在歐洲領先各國。（路透）

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

2023-06-11 21:48
Kearney的最新資料顯示，中國貨在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低。 （歐新社）

美國今年亞洲低成本進口 中貨剩一半不到

2023-06-04 08:58

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌