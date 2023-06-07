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華虹科創板IPO 中國證監會准了

記者黃雅慧／綜合報導

中國證監會同意「中國晶圓代工二哥」華虹半導體首次公開發行股票的註冊申請。將成為繼晶合集成、中芯集成之後，科創板年內第三家上市的晶圓代工廠。

華虹半導體擬募資人民幣180億元（約25.3億美元），是截至目前科創板年內最大IPO，也僅次於此前2020年7月16日上市的中芯國際人民幣532.30億元（約74.8億美元）募資額和2021年12月15日上市的百濟神州人民幣221.60億元（約31.1億美元）募資額，居科創板IPO募資金額第三位。

此前華虹半導體招股書內容指出，華虹本次擬發行股份不超過4.3億股，即總股本的25%，其中接近7成用於華虹製造（無錫）項目，其他還將用於8英寸廠優化升級項目、特色工藝技術創新研發項目，以及補充流動資金。

TrendForce公布數據顯示，在功率器件領域，華虹半導體是全球產能排名第一的功率器件晶圓代工企業，也是唯一一家同時具備 8 英吋以及 12 英吋功率器件代工能力的企業。

根據 IC Insights 發布的2021年度全球晶圓代工企業營業收入排名，華虹半導體位居第六位。

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