蘋果iPhone 15量產 台供應鏈動起來

蘋果最大代工廠鴻海 旗下鄭州 廠新產品誓師大會啟動，宣告蘋果iPhone 15系列新機量產「動起來」。法人看好，鴻海新iPhone產能本月起逐步爬升，隨著新品9月問世，不僅推升鴻海第3季業績開始明顯跳增，也將帶旺台積電、大立光等蘋概股迎來旺季拉貨潮。

遭點名的蘋果供應鏈向來不評論接單動態與單一客戶訊息。法人指出，先前曾傳出部分iPhone 15機種搭載的最新4,800萬畫素三層堆疊影像感測器出狀況，恐導致上市時間延後，隨著鴻海旗下鄭州廠新產品誓師大會啟動，意味新機所有狀況都已排除，順利進入量產。

非蘋智慧手機市況受制通膨等因素干擾，目前仍相對低迷，市場認為iPhone 15系列新機因主攻高階市場，較不受影響，預期初期備貨量可維持去年的8,500萬支至9,000萬支，隨著鴻海集團開始量產新機，法人看好蘋概股可望接棒AI族群，成為引領台股持續上攻的關鍵助力。

鴻海鄭州廠iPhone業務分工精密，包括iPEG事業群主要負責生產iPhone機構件，iDPBG事業群則負責iPhone組裝生產。蘋果秋季發表會逼近，鴻海鄭州廠iPEG鄭州綜保區啟動新產品量產啟動誓師大會，iPEG事業群高層及300名幹部齊聚誓師。

iPEG鄭州製造處副總薛波指出，2023年是iPEG的品質年，綜保區必須以更加清醒的頭腦，更加堅定的決心錘鍊新品質。希望透過我們的努力，達成今年生產目標；特別點出品質兩字，言下之意，似乎有與同業陸廠立訊精密與和碩較勁生產良率、互別苗頭之意。

另外，因應新機量產人力需求，鴻海iDPBG事業群已於5月29日起加碼員工招聘獎金，最高可達每人人民幣3500元（約493美元）。5月以來，鄭州富士康iDPBG事業群已三次加碼招工獎勵措施。

業界推測，蘋果今年預定發表四款iPhone 15系列新機，分別為iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15最高階機種（暫稱Ultra或Pro Max）及iPhone 15 Plus，預料四款新機都會首度導入Type C連接埠，其中iPhone 15 Pro和Pro Max會採用鈦合金框架、搭載升級版A17 Bionic晶片，而因為設計問題，原本的固態按鈕會取消；至於iPhone 15標準款則是使用 A16 Bionic晶片。