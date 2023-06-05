鴻華跨海布局 首度揮軍杭州設點

鴻海 與裕隆合資設立的鴻華先進送件申請在創新板掛牌之際，也積極衝刺全球布局，繼歐美、台灣之後，並首度揮軍中國杭州設點，同時衝刺東南亞 銷售，尤以杭州新據點最受關注。

根據鴻華先進申請創新板掛牌的公開說明書，該公司為具備電動車 整車正向設計及相關技術開發能力的新創公司，鴻海集團持股49.92%，為最大股東，裕隆集團由旗下華創車電持股47.96%。鴻華先進最快第3季登錄創新板。

鴻華先進並於公開說明書揭露，該公司已於4月下旬前進大陸杭州設置營運據點並完成注資。據悉，鴻華先進將在杭州串聯大陸電動車關鍵元件能量，協助擴大鴻海與裕隆這兩大股東造車，並與鴻海鄭州廠的製造能力結合，被視為鴻海、裕隆共同搶進大陸電動車市場重要前哨站。

在外銷規畫上，鴻華先進指出，該公司已規畫印尼銷售電動巴士Model T，也將在泰國銷售電動乘用車，下一步將強化東南亞市場布局，以提升全球市占。此外，乘用車外銷也將連發，明、後年Model B、Model C將接連在國際市場銷售。業界指出，鴻華的全球大戰略，可望加速達成鴻海集團2025年電動車營收上兆元的大目標。

鴻華先進量產計畫也有新進度。該公司在公開說明書中指出，新一代車款Model B招商車預計今年10月展出，另外，Model C除了即將在台量產外，後年第3季在國外量產交車，相關製造由裕隆操刀。

鴻華先進目前成功開發電動巴士Model T、電動車Model C、Model B及 Model E，去年下半年電動巴士Model T已開始小量出貨，並陸續透過經銷商交貨予公車及客運業者。

此外，Model T印尼銷售也已在規畫，首款Crossover─Model B的原型車已推出及陸續參展，預計今年完成招商車設計，明年下半年量產，首先聚焦台灣、東南亞及歐洲市場拓展及銷售 。