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中新能源車免稅 考慮再延長四年

記者葉文義／綜合報導

外媒報導，為刺激新能源汽車消費需求，中國國務院正在考慮將部分新能源汽車的購置稅減免政策，進一步延長四年。

傳聞還未證實，但中國官方已經表態。央視報導，中國國務院總理李強2日召開國務院常務會議，聽取優化營商環境工作進展及下一步重點舉措彙報，研究促進新能源汽車產業高品質發展的政策措施。

彭博引述知情人士透露，救車市其中一項措施是繼續免徵人民幣30萬元以下純電動汽車和插電式混合動力汽車的車輛購置稅。

實際上，中國自2014年起一直對新能源汽車實施免徵車輛購置稅政策，2022年9月第三次將這項政策延續至2023年12月31日。最近又發布相關檔，在2023年1月1日至2023年12月31日期間內購置的新能源汽車，可以繼續享受免徵車輛購置稅政策。

據央視報導，2日召開國常會指出，新能源汽車是汽車產業轉型升級的主要方向，發展空間十分廣闊。

要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高品質充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期、優化消費環境，更大釋放新能源汽車消費潛力。

會議還指，要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，進一步優化產業布局。

加強動力電池系統、新型底盤架構、智慧駕駛體系等重點領域關鍵核心技術攻關，統籌國內國際資源開發利用，健全動力電池回收利用體系，構建「車能路雲」融合發展的產業生態，提升全產業鏈自主可控能力和綠色發展水準。

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