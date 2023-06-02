比亞迪新能源車5月銷量倍增 前5月突破百萬輛

今年1至5月，比亞迪新能源車累計銷量已達100.26萬輛，年增97.63％。(取材自IT之家)

中國新能源汽車 「一哥」比亞迪發布5月產銷快報，當月新能源車銷量為24.02萬輛，去年同期為11.49萬輛，年增108.99％。今年1至5月，比亞迪新能源車累計銷量已突破百萬輛達100.26萬輛，年增97.63％。

比亞迪5月在純電動乘用車銷量為11.96萬輛，去年同期為5.33萬輛，年增124.19％。今年1-5月累計銷量為48.86萬輛，年增92.39％；5月在插電式混合動力乘用車銷量為11.95萬輛，去年同期為6.08萬輛，年增96.42％。今年1-5月累計銷量為50.79萬輛，年增102.8％。

產量方面，比亞迪新能源汽車5月產量為24.63萬輛，去年同期為11.81萬輛，年增108.46％。今年1-5月累計產量為102.29萬輛，年增99.34％。

據澎湃新聞報導，比亞迪董事長王傳福在3月29日的2022年業績發布會上表示，比亞迪的目標是今年底前成為中國第一大汽車製造商。

據乘聯會統計，比亞迪今年第1季在中國的零售銷量約50萬輛，較南北大眾（一汽大眾與上汽大眾）少約10萬輛。第1季比亞迪保持著高達77％的年增速，而南北大眾的降幅均超10％，照此發展，比亞迪在中國市場超越大眾汽車已箭在弦上。