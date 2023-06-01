北京力拚AI產業 後年規模3000億人民幣

5月30日，「北京 市加快建設具有全球影響力的人工智能 創新策源地實施方案（2023-2025年）」（下稱方案）發布。「方案」提出，到2025年，北京人工智能核心產業規模達到3000億元（人民幣，下同，約422億美元），持續保持10%以上增長。

中新社報導，「方案」指出，北京要全力夯實人工智能底層基礎，築牢產業創新發展底座。按照集約高效原則，分別在海淀區、朝陽區建設北京人工智能公共算力中心、北京數字經濟算力中心。推進跨區域算力協同，加強與天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區等區域的算力合作，建設統一的多雲算力調度平台，提高環京地區算力一體化調度能力，優化提升環京算力網絡。

根據「方案」，北京將持續構建人工智能產業，營造國際一流發展環境。實施相關人才計畫，探索實施海外人才來京落地即支持政策，著力引進、培養一批具有世界影響力的頂尖人才、青年人才。吸引國際創新資源開展交流合作，支持舉辦中關村論壇人工智能平行論壇等國際人工智能交流會議。

「方案提出，到2025年，北京人工智能技術創新與產業發展進入新階段，基礎理論研究取得突破，原始創新成果影響力不斷提升；關鍵核心技術基本實現自主可控；創新生態更加活躍開放，基本建成具有全球影響力的人工智能創新策源地。

同時，在人工智能相關政策措施、倫理安全、技術標準等方面取得重要進展，促進人工智能理性健康發展。