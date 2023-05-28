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人民幣面臨重貶壓力 將跌破7.10元支撐線

編譯林聰毅／綜合外電
在美國升息、中國的樂觀情緒減弱，以及中國資金外流加快等因素帶動下，美元兌離岸人民幣準備升破人民幣7.10元的壓力線。（路透）
在美國升息、中國的樂觀情緒減弱，以及中國資金外流加快等因素帶動下，美元兌離岸人民幣準備升破人民幣7.10元的壓力線。（路透）

美元兌離岸人民幣連續第三周走升，上周五（26日）一度升至人民幣7.0986元，隨後在中資國有銀行拋售美元的壓力下回吐漲幅。

彭博資訊策略師指出，對美元兌離岸人民幣來說，最重要的壓力線仍是在人民幣7.10元。在美國聯準會升息、中國的樂觀情緒減弱，以及中國資金外流加快等因素帶動下，美元兌離岸人民幣準備升破這條壓力線。

在一系列疲軟的4月經濟數據出爐後，中股基準的滬深300指數上周抹去了今年的全部漲幅，策略師看漲中股的聲音大為減弱。資金流動也變得更為負向，全球基金現在正在拋售中國在岸市場的股票，與1月和2月的爭相買進，形成強烈對比

雪上加霜的是，在4至9月人民幣通常出現月線收黑，第2季的跌勢尤其嚴重，因為這段期間在香港上市的中企開始發放股利，須將人民幣計價的獲利兌換成港幣，以支付股利。今年的發放的股利規模估計相當於約801億美元，其中680億 美元要在6月開始的三個月內發放。

中國國有銀行可能會加大出售美元的力道，以平抑美元兌人民幣的盤中升幅，但美元兌人民幣走升的趨勢將保持不變，除非聯準會做出重大政策調整、或是中國經濟前景大幅改善，但近期這兩種情況都不會出現。

聯準會 香港 股票

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