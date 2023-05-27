拼多多首季1天賺近0.9億元

中國電商巨頭拼多多第1季財報營收376.4億元，淨利增長212%，跑贏阿里、京東。（路透）

中國電商 巨頭拼多多 26日公布今年第1季財報。營收376.4億元（人民幣，下同，約53.2億美元），年增58.2%。淨利潤 為81億元，年增212%，相當日賺0.9億元。

相比阿里2023年首季利潤下降9%；京東營利增長88.3%，拼多多淨利增長212%，更勝一籌，也因此公布業績後，美股盤前股價升幅擴大至逾14%。

儘管第1季是電商淡季，但拼多多逆勢翻轉，其中，來自交易服務的收入為103.9億元，年增86%。而來自線上營銷服務及其他服務的收入為272.4億元，年增長50%。

界面新聞報導，拼多多集團董事長陳磊表示，過去幾個季度中，公司穩步調整策略，將重心從增速轉向提升質量。公司專注於推進平台生態建設，將提升質量作為首要目標。在過去一個季度，發現市場消費意願持續回升，消費者購買力得到進一步釋放。

拼多多第1季總營運費用為195.8億元，年增長35%。財報指出，增加的主因是銷售和營銷費用的增加。當前，拼多多的跨境電商項目Temu仍處於早期投入階段。

其中，第1季銷售和營銷支出為162.6億元，年增45%，主要原因是促銷和廣告活動支出增加；研發費用為25.1億元，與上年相比略有下降6%；一般和行政費用為8.2億元，年增38%，主要原因是員工相關費用的增加。

聯席首席執行官趙佳臻指出，公司將以實為本，加碼供應鏈投入，為高質量發展尋找更強驅動力，加速建設「多實惠+好服務」的健康生態，促進平台生態健康共贏。

第1季的研發投入比上季增加4.2%，達到25.1億元。拼多多研發團隊人數2022年穩健增長15%，占總員工數約一半。

陳磊表示，前沿技術的研發與儲備對公司構建健康有活力的平台生態非常重要。重研發是拼多多的長期戰略，未來公司仍將堅定不移地持續投入。

拼多多將設立「百億生態」專項。該專項旨在對優質商戶和商品進行資源傾斜，推動中小企業、優質商家實現有質量的增長，提升平台商戶的整體服務效率與品質。