廣達投資10億美元在墨西哥設廠 傳供貨特斯拉

廣達將投資10億美元在墨西哥設廠。（本報資料照片）

墨西哥 官員透露，廣達將投資 10億美元在墨西哥設廠，外傳當地工廠產品主要供應特斯拉 。廣達落腳墨西哥後，台灣所有電子代工廠都在墨西哥設有據點，成為繼中國大陸與越南之後，台灣六大電子代工廠聚集重鎮，搶攻電動車與伺服器兩大產業鏈商機。

廣達23日表示，確實有投資墨西哥的計畫，但不評論投資金額；此外，全球布局是必要條件，廣達配合客戶需求，維持彈性。

墨西哥北部新萊昂州州長賈西亞則於推特分享影片，宣布廣達將在新萊昂州投資10億美元，創造2500個工作機會。賈西亞指出，這項投資反映「近岸外包（nearshoring）」的潛力，是該州經濟繁榮的象徵。

據悉，廣達是特斯拉電子控制單元（ECU）與先進駕駛輔助系統（ADAS）主力供應商，墨西哥廠未來將就近供貨特斯拉。外電引述廣達墨西哥副總裁坎帕的談話指出表示，廣達的10億美元投資金額已半數到位。

在廣達之前，鴻海、和碩、緯創、英業達與仁寶等台灣電子代工廠也都在墨西哥設有據點。鴻海董事長劉揚偉先前表示，今年持續在墨西哥擴產。去年先後增資墨西哥子公司，後來又設立區域總部，集中管理當地子公司和事業群。

和碩墨西哥廠已運作20多年，公司表示，這幾年客戶需求較大，和碩跟著客戶腳步在墨西哥逐年布局，產品面與過往有些不同。

仁寶因應車用訂單成長，與同集團的金寶簽約租下墨西哥廠，預期今年第三季投產，墨西哥廠車電產品已進入客戶認證階段，包括傳統車廠和新能源車訂單都在洽談，今年車用電子業績將年增雙位數百分比。

緯創持續在墨西哥擴產，鎖定AI、伺服器、車載模組等高附加價值產品。緯創去年中公告，取得墨西哥華雷斯土地約3.64萬坪，共斥資1421萬美元。

英業達深耕墨西哥，今年當地廠區繼續擴產，以生產車用電子與伺服器為主軸，後續也會規畫生產其他產品。