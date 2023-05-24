我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

廣達投資10億美元在墨西哥設廠 傳供貨特斯拉

財經新聞組／綜合報導
廣達將投資10億美元在墨西哥設廠。（本報資料照片）
廣達將投資10億美元在墨西哥設廠。（本報資料照片）

墨西哥官員透露，廣達將投資10億美元在墨西哥設廠，外傳當地工廠產品主要供應特斯拉。廣達落腳墨西哥後，台灣所有電子代工廠都在墨西哥設有據點，成為繼中國大陸與越南之後，台灣六大電子代工廠聚集重鎮，搶攻電動車與伺服器兩大產業鏈商機。

廣達23日表示，確實有投資墨西哥的計畫，但不評論投資金額；此外，全球布局是必要條件，廣達配合客戶需求，維持彈性。

墨西哥北部新萊昂州州長賈西亞則於推特分享影片，宣布廣達將在新萊昂州投資10億美元，創造2500個工作機會。賈西亞指出，這項投資反映「近岸外包（nearshoring）」的潛力，是該州經濟繁榮的象徵。

據悉，廣達是特斯拉電子控制單元（ECU）與先進駕駛輔助系統（ADAS）主力供應商，墨西哥廠未來將就近供貨特斯拉。外電引述廣達墨西哥副總裁坎帕的談話指出表示，廣達的10億美元投資金額已半數到位。

在廣達之前，鴻海、和碩、緯創、英業達與仁寶等台灣電子代工廠也都在墨西哥設有據點。鴻海董事長劉揚偉先前表示，今年持續在墨西哥擴產。去年先後增資墨西哥子公司，後來又設立區域總部，集中管理當地子公司和事業群。

和碩墨西哥廠已運作20多年，公司表示，這幾年客戶需求較大，和碩跟著客戶腳步在墨西哥逐年布局，產品面與過往有些不同。

仁寶因應車用訂單成長，與同集團的金寶簽約租下墨西哥廠，預期今年第三季投產，墨西哥廠車電產品已進入客戶認證階段，包括傳統車廠和新能源車訂單都在洽談，今年車用電子業績將年增雙位數百分比。

緯創持續在墨西哥擴產，鎖定AI、伺服器、車載模組等高附加價值產品。緯創去年中公告，取得墨西哥華雷斯土地約3.64萬坪，共斥資1421萬美元。

英業達深耕墨西哥，今年當地廠區繼續擴產，以生產車用電子與伺服器為主軸，後續也會規畫生產其他產品。

墨西哥 投資 特斯拉

上一則

LV股價崩 全球首富阿諾特單日財富蒸發112億元

下一則

日管制23項半導體技術出口

延伸閱讀

馬斯克重申兩岸危機 有意在AI挑戰Google、微軟

馬斯克重申兩岸危機 有意在AI挑戰Google、微軟
特斯拉上海廠生產Model 3、Model Y 首度外銷北美

特斯拉上海廠生產Model 3、Model Y 首度外銷北美
彭博：特斯拉與印度政府重啟討論 但未承諾設廠

彭博：特斯拉與印度政府重啟討論 但未承諾設廠
特斯拉印度設廠有譜？據傳已向當地官員洽詢獎勵措施

特斯拉印度設廠有譜？據傳已向當地官員洽詢獎勵措施

熱門新聞

連鎖零售大廠最近紛紛退出全美大城市，圖為今年擬關閉15個據點的諾斯崇。（路透資料照片）

連鎖零售商 退出全美大城市

2023-05-21 02:00
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透

美經濟將「猛撞著陸」富爸爸窮爸爸作者建議投資這三樣

2023-05-19 15:26
Fed接下來可能繼續升息，也可能大幅降息。（美聯社）

美商銀：Fed下一步可能非常極端

2023-05-20 02:00
微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站。（網路照片）

微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站

2023-05-21 10:19
美股標普500指數年初迄今躍漲9.2%，19日盤中一度攀上4,212.91點，但收盤仍未能站上4,200點，未能攻克這個重要阻力關卡。但在重重烏雲籠罩下，美股迄今表現已出奇的強。(路透)

美股2023漲勢靠這兩股推力支撐 卻都不牢靠

2023-05-20 10:44
前財長暨哈佛教授桑默斯（左）去年6月說，美國要把高通膨控制下來，得付出失業率連兩年7.5%的代價。但2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）則舉二論點，反駁極端「硬著陸」論調。（路透）

美經濟會硬著陸嗎？克魯曼舉2論點反駁桑默斯

2023-05-20 13:40

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險