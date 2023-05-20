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美團擬進軍香港 推KeeTa外賣平台

記者陳宥菘／綜合報導
美團外賣推出「KeeTa」進軍香港，香港外賣平台有機會由「兩雄爭霸」變成「三強鼎立」。（新華社）
美團外賣推出「KeeTa」進軍香港，香港外賣平台有機會由「兩雄爭霸」變成「三強鼎立」。（新華社）

布局進軍香港多時的中國大陸外賣平台「美團」，旗下香港外賣平台「KeeTa」傳最快22日上午8點正式上線，初期將於旺角一帶提供服務。這將是大陸外賣第一品牌「美團」首次走出內地，在大陸本土以外地區提供服務。

綜合港媒報導，美團在大陸的市占率穩居首位，此次推出KeeTa進軍香港，將挑戰Foodpanda的龍頭地位，以及Deliveroo平台，有機會由「兩雄爭霸」變成「三強鼎立」。

彭博社報導，KeeTa外送員版App已於18日在iOS應用程式商店上架，並開放外送員申請、預約外送時段，但現階段還未開放用戶版本。

KeeTa正積極招聘更多外送員加入團隊，此前，KeeTa宣布比同業提供更高的薪資來吸引外送員加入。據悉，新人期間每張訂單平均收入，將高出同業近20%，另設有迎新獎賞，若14天內完成目標單量，便可獲額外2500港幣（約319.77美元）的獎金。此外，因香港人口密度高，正在招聘步行及單車配送外賣員。

同時，KeeTa呼籲已經成為KeeTa的送遞員可以一起送單，以賺取更多獎賞，如在22日至28日期間，已預約時段的送遞員，可在每張完成的訂單中，額外賺取10元港幣（約1.27美元）組別獎賞。

公開資料顯示，KeeTa的組別獎賞排名越前，獎賞越高，考核時間為每周一至日，每周重新計算一次。而考核範圍有六個，分別為預約時段的繁忙時數、預約時段的每周總單量、預約時段的上線率、接單率、準時率、完成率。

報導指出，美團將於25日舉辦季績會，美團搶先在公布季績前進軍香港，意味正試圖走出其主導的內地市場，且可能將在季績發布會上公布更多海外拓展計畫。但目前仍不清楚KeeTa最終是否會擴大至香港市場以外市場，但如初期在香港營運順利，預料會先擴大在香港的服務範圍。

美團旗下香港外賣平台「KeeTa」傳最快22日上午8點正式上線，目前外送員版Ap...
美團旗下香港外賣平台「KeeTa」傳最快22日上午8點正式上線，目前外送員版App已於iOS應用程式商店上架。（取材自KeeTa）

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