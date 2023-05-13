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中國AI市場規模 上看263億美元

記者林宸誼／綜合報導

隨著ChatGPT的火熱，生成式AI人工智慧技術今年成為全球焦點。市調機構IDC預計，中國人工智慧市場規模2023年將超過147億美元，2026年將超過263億美元。

經濟通通訊社報導，IDC中國副總裁鍾振山表示，2023年將成為AI領域最令人興奮的一年，生成式AI引領的下一代人工智能對個人生活、工作以及每個企業都將產生深遠影響。

鍾振山提到，市場增量將主要基於大模型的應用替換過去幾年所建設的AI應用、生成式AI帶來的增量市場以及全新的AI賦能的企業級應用。在未來，過去通用AI市場日漸飽和，不具備大模型能力的廠商難以維持競爭優勢。

鍾振山建議，技術提供商以及技術使用方都應明確了解該項技術的本質，可能的應用場景，落地的可能性，並為即將產生的變革做好準備。

截至目前，中國已有超過40家公司、機構發布了大模型產品或公布了大模型計劃，當中包括百度、阿里巴巴、字節跳動、華為、小米等互聯網大廠。

在知名企業家的搖旗吶喊中，不但生成式人工智慧（AIGC）職位數量年增35%，就連圖像識別、算法研究員、深度學習等職位的年薪均大幅急增，已達人民幣百萬元。

AI 人工智慧 百度

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