中國快遞量破400億件 消費復甦信號

中國國家郵政局5日公布，今年快遞業務量已於4日累積達400億件，比往年更快。（中新社）

中國國家郵政 局5日公布，今年中國快遞業務量於5月4日累積達400億件，比2019年提早了128天，比2022年提早了24天，顯示快遞業務量增速提升，透露了中國人民消費信心增強，經濟持續復甦的信號。

環球網報導，透過監測數據發現，今年只花了4個多月便突破400億件，比往年更快，且剛結束的五一連假助力不少。

郵政局指，今年4月29日至5月3日五一連假期間，郵政局共攬收14.96億件快遞包裹，平均每日攬收量比2019年五一連假大幅增長119.6%，與去年相比增長了11.64%；投遞的快遞包裹數達15.99億件，比2019年五一連假增長144.59%，與去年相比增長8.78%，郵政局稱，「人潮在湧動，商品在流通，勾勒出一幅煙火氣滿溢的繁榮景象。」

郵政局指，透過便捷、快速的快遞系統結合地方特色產業，讓越來越多農產品和地方特色產品得以通過快遞網絡迅速送達全國各地，成為推動經濟增長的重要力量。

郵政局舉例，近日山東淄博掀燒烤熱，吸引數十萬人「進淄趕烤」，但透過快遞系統，便能讓一件件淄博特色產品運往各地；在貴州貴陽，快遞業者也與商家合作推出「即買即送」服務，讓遊客購物、出遊更方便。