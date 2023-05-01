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海外需求降、產業去庫存… 中4月製造業PMI跌破榮枯線

記者黃雅慧／綜合報導
中國4月製造業PMI僅49.2，時隔三個月再度跌破50榮枯線。圖為哈爾濱汽輪機廠生產線。（新華社）
中國4月製造業PMI僅49.2，時隔三個月再度跌破50榮枯線。圖為哈爾濱汽輪機廠生產線。（新華社）

中國國家統計局30日公布4月製造業採購經理人指數（PMI）為49.2，不如市場預期，且時隔三個月再度跌破榮枯線50以下。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，主因在於受市場需求不足和第一季製造業快速恢復導致較高基期等因素影響。

另一方面，4月非製造業PMI為56.4，較上月下降1.8，仍處榮枯線之上，非製造業保持較高景氣水平。其中，服務業商務活動指數55.1，較上月低1.8；建築業商務活動指數為63.9，連續三個月位於高位景氣區間，代表建築業生產活動持續較快擴張；綜合PMI產出指數為54.4，低於上月2.6，國家統計局認為仍處於較高水平。

值得注意的是，企業調查反映市場需求不足的企業比重為56.9，較上月上升1.6，創36個月以來的新高。

為何4月製造業PMI會回落，甚至跌落榮枯線以下？界面新聞報導，財信研究院副院長伍超明表示，海外需求下降，出口訂單面臨壓力，對製造業形成一定拖累，此外，製造業仍處於去庫存周期，需要時間消化積壓庫存。但他預估第2季製造業PMI或在50上下波動，不改經濟恢復態勢。

除上述因素，第一財經報導，中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，目前是一種經濟從恢復性增長轉入全面回升過程的短期現象，不改變經濟持續回升大趨勢。

展望製造業未來，東方金誠國際信用評估有限公司首席宏觀分析師王青認為，後續製造業主要面臨兩大不確定因素：一是全球經濟下行壓力加大背景下，外需的放緩程度。雖然4月出口年增率還會正增長，但5月後有可能恢復年增率下滑態勢；二是當前房地產行業整體上仍處於調整階段，或對製造業PMI走勢、乃至總體經濟回升造成拖累。

此前，中共中央政治局在28日召開會議分析研究中國經濟形勢和工作。會議直指當前經濟問題：目前經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高質量發展仍需要克服不少困難挑戰。

中國官方製造業與非製造業PMI(資料來源：中國國家統計局 黃雅慧／製表)
中國官方製造業與非製造業PMI(資料來源：中國國家統計局 黃雅慧／製表)

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