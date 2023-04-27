台積首度奪本田車用大單 相關效益預計2025年顯現

台積電車用接單報捷，獲得全球前六大汽車品牌日商本田（Honda）大單。（路透）

台積電 車用接單報捷，獲得全球前六大汽車品牌日商本田 （Honda）大單，相關效益預計於日本 2025會計年度起（2025年4月）顯現。

這是台積電首度拿下本田訂單。業界預期，雙方合作將在台積電日本熊本新廠進行，不僅為台積電帶來穩健訂單來源，也有助提升台積電日本新廠量產初期產能利用率。

台積電26日不回應單一客戶訂單動態，僅強調公司致力成為客戶長期且值得信賴的技術及產能提供者，釋放客戶的創新，並會持續與世界各地主要的車用晶片公司密切合作，以支援客戶的成功。

本田主動在26日發表最新電動車戰略時，證實與台積電合作關係，宣布雙方達成戰略合作基本協議，本田將首度向台積電採購車用半導體，以取得穩定晶片供應，預期效益有望於日本2025會計年度起顯現。

本田社長三部敏宏表示，該公司迄今大多是透過零組件公司等合作夥伴來採購半導體，隨著行動產品持續電動化與數位化，穩定採購半導體變得愈來愈重要，過去的晶片荒讓他理解到「必須建立這個新連結」，台積電將是供應商，「我們體系內也包含其他業者」。

本田執行副社長青山真二說，與台積電簽訂的協議包括共享生產與零組件供應資訊，聚焦於取得積體電路和其他零組件，他在被問到與台積電共同開發半導體的可能性時表示，雙方未來可能「研究」。本田先前曾因半導體採購延誤，而被迫減少汽車產量。

台積電已著手日本熊本新廠建廠計畫，預計2023年9月完工、2024年4月投產，並自同年12月起出貨。業界研判，此次台積電與本田汽車的合作，將會從熊本新廠出發。

台積電日本新廠主要鎖定車用等領域，並與客戶與日本官方合資，包含索尼半導體解決方案公司及電裝株式會社（DENSO Corporation）分別投資該廠所屬的子公司JASM，計畫生產包含22/28奈米製程，及12/16奈米鰭式場效製程專業積體電路製造服務。

台積電今年首季來自車用電子營收占比約7％，相較高速運算與智慧手機低許多，但車用電子成長潛力大，也成為首季唯一逆勢季增的應用。