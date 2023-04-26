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台車廠搶賣電動車 和泰車喊一年銷售1000輛複合款

記者邱馨儀／綜合報導

環保風潮下，車廠各擁奇兵，BMW電動車款iX表現突出，賓士今年將導入EQE的休旅車款。台灣和泰車25日發表TOYOTA PRIUS PHEV複合電動車，最長純電行駛里程達97公里，一年銷售目標1000輛，預接訂單已達500輛，預估配額在29日就完售。

在環保淨零考慮下，各家車廠各有策略。賓士今年第1季電動車款已經掛牌300輛，超過去年全年的規模，後續並將再發表EQE的休旅車款，預期將再為台灣賓士電動車引進大量訂單。

另外，現代汽車、BMW的電動車款i4、iX、iX1等，目前預收訂單仍然相當熱烈，預估今年銷量將較去年成長。

和泰車除LEXUS與TOYOTA的純電動車款外，油電複合電動車更是重點之一。和泰車去年兩品牌電動化車款（純電與油電複合）占整體銷售比重達到25%，預計今年將達到三成。

和泰車看好電動車TOYOTA PRIUS PHEV銷售表現，年銷售目標1000輛。發表首日即有500張訂單湧入，預期將可快速完售，新車款才發表，和泰車就已經急忙向原廠爭取更多配額。

電動車 休旅 汽車

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