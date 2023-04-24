我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小鎮中學派對爆槍擊 9青少年受傷

搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

電池及組件產能過剩 中國光電價格戰開打

記者林宸誼／綜合報導

中國光電價格戰開打，電池及組件產能過剩，量不變但價格會變。儘管當下光電組件的集採報價大多仍維持在每瓦1.65元人民幣（以下同，約0.24美元）甚至到每瓦1.7元，但在實際定價中，大多數投資企業會以多輪議價的方式跟組件廠商重新議價。

市場預測2023年將成為光電企業的分水嶺，是一場選拔賽，也是一場淘汰賽。

華夏能源網報導，某一線組件廠商甚至有每瓦1.6元的成交價，而個別二、三線組件企業甚至可以給到每瓦1.5X元的低價。

3月底，行業盛傳今年第二季組件價格將上漲。一方面是由於國內外終端市場的需求表現超出預期，該漲；另外，行業受高純石英砂、EVA膠膜等輔材短缺困擾成本承壓，不漲不行。

當時，幾家龍頭企業對經銷商的通路組件價格上漲了每瓦0.03元到0.08元。一線企業預期，全年組件價格很大機率會保持在每瓦1.7元左右。

石油8GW光電組件於4月6日集中採購開標。面對這120多億的大單，參與企業報出的均價是1.68元。

但是一家從來沒做過組件的電池片企業潤陽新能源，報出1.57元的最低價。

組件作為整個光電製造業最終的價值兌現出口，在「同等規模，價低者得」這種簡單粗暴的集採招標面前，沒有做任何象徵性的抵擋，只能夠降價跑量，以價換量。

組件價格會跌到什麼區間？今年2月，全球再生能源與科技研究顧問公司英富霖（Infolink）預測，按照目前擴產計畫，2023年底光電產業鏈各環節總產能都將超過800GW。該機構預計全年組件價格平均約為每瓦1.673元。

組件價格的亂戰與產業上下游的博弈息息相關。在InfoLink看來，矽料價格長期仍保持下行趨勢，但矽片受限於產量問題價格未見明顯鬆動，但已到達本輪價格波動中的頂點，電池片隨矽片價格調整也將迎來下行周期。

專家認為，組件價格的短期混亂並不妨礙全年降價的大趨勢，而這也將有利支撐起今年光電下游的裝機需求。

石油 投資

上一則

小米攜手蔚來汽車 投資4D成像雷達 搶食新智能車商機

下一則

曾被捧為芝加哥經濟希望 沃爾瑪不堪虧損撤一半據點

延伸閱讀

鋰礦開採商股價大跌 原因是這個拉美國家的政策改變

鋰礦開採商股價大跌 原因是這個拉美國家的政策改變
布魯克林電單車店鋰電池起火 1男嗆傷 逾20華人無家可歸

布魯克林電單車店鋰電池起火 1男嗆傷 逾20華人無家可歸
光電飆增衝擊？ 地方觀察：黑面琵鷺早北遷

光電飆增衝擊？ 地方觀察：黑面琵鷺早北遷
醫藥／「深腦刺激」手術治巴金森 術後仍須服藥控制

醫藥／「深腦刺激」手術治巴金森 術後仍須服藥控制

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克。(美聯社)

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

2023-04-17 11:07
安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
輝達股價今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股。（路透）

漲勢最剽悍 輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

2023-04-18 23:04
億萬富豪馬斯克（前）因特斯拉股價周四下跌近10%，財富蒸發126億美元。(歐新社)

馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

2023-04-20 20:56
巴隆周刊報導，蘋果若真想分食汽車工業3兆美元銷售大餅，有一條捷徑可走：買下美國汽車零組件製造商偉世通（Visteon）。圖／路透

蘋果進軍車市還缺什麼？巴隆：只差買下這家公司

2023-04-22 15:40
豐田GR Corolla。（豐田汽車）

節能降噪 三缸引擎悄悄成為美國車款主力

2023-04-16 22:14

超人氣

更多 >
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點
2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜