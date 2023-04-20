寧德時代發布凝聚態電池 計畫用於載人飛機

寧德時代19日上午在上海車展展位前舉辦凝聚態電池發布會，現場擠滿專業人士與媒體。（記者黃雅慧／攝影）

繼麒麟電池後，中國動力電池巨頭寧德時代19日上午在上海車展現場再秀階段性成果。寧德時代首席科學家吳凱19日正式發布「凝聚態電池」。他指出凝聚態電池單體能量密度最高可達500Wh/ kg，兼具高比能和高安全的特性。其中車規級凝聚態電池在今年內具備量產能力。

吳凱表示，電池的高比能和高安全性兩者往往不可兼得，這制約電池技術。而寧德時代一直在尋找高比能與高安全的精妙平衡，凝聚態電池正是這樣一個可以充分滿足客戶需求的技術創新。

吳凱說，凝聚態電池的核心技術創新包括高動力仿生凝聚態電解質、高比能正極、新型負極、隔離膜等。

吳凱指出，未來該款電池也將運用在民用電動載人飛機。寧德時代正在進行民用電動載人飛機項目的合作開發，執行航空級的標準與測試，以滿足航空級的安全與質量要求。換言之，在不久的將來，電動飛機也將問世，而寧德時代正在超前部署。

記者會結束後，寧德時代凝聚態電池展櫃前面擠滿媒體與觀眾，大家都想了解這款新型技術將帶來何種科技變革。據現場工作人員向記者表示，因為凝聚態電池的特性，未來將搭載在高質量材質上。此外，在第一階段的開發與應用上會深耕民用航天。「即使把凝聚態電池切開，它也不會發生起火和爆炸。」至於凝聚態電池成本、潛在客戶，目前皆無法得到更多訊息。

公開資料顯示，凝聚態指由大量粒子組成，且粒子間具備強烈相互作用的系統。自然界中存在著各種各樣的凝聚態物質。固態和液態是最常見的凝聚態，低溫 下的超流態、超導態、玻色-愛因斯坦凝聚態、磁介質中的鐵磁態、反鐵磁態等，都是凝聚態。

凝聚態電池核心在於實現超流態、超導態，傳導性更加優越。換句話說，凝聚態電池更加穩定，容量更大，傳導效率更快。

值得注意的是，寧德時代董事長曾毓群的博士專業就是凝聚態物理。他在2006年於中科院物理研究所凝聚態物理專業獲得博士學位。他在去年6月的重慶車展上便預告，「除全固態電池、半固態電池，包括大家沒有聽過的凝聚態電池，寧德時代都在搞。」