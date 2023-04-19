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中國連7個月拋售 美債持倉探近13年低點

記者黃雅慧／綜合報導
中國2月持有美國國債為8488億美元，較1月持倉減少106億美元，是連續七個月減持美債。（美聯社）
中國2月持有美國國債為8488億美元，較1月持倉減少106億美元，是連續七個月減持美債。（美聯社）

美國財政部公布2月國際資本流動報告（TIC）顯示，中國大陸2月持有美國國債為8488億美元，較1月持倉減少106億美元，連續七個月減持美債，總持倉探2010年6月以來近13年新低。且自去年4月起，大陸持倉連續11個月低於1兆美元。

儘管大陸持續減持美債，但大陸目前依舊是美債第二大持有國。第一持有國是日本，持有規模1.082兆美元。整體而言，外國投資者2月持有美國國債規模從1月的7.402兆美元減少至7.344兆美元。與一年前相比，外國投資者持有的美國國債規模下降約4.7%。

從一般投資邏輯而言，當美債收益率上行時，投資者會傾向減持美債資產以降低資產損失，當美債收益率下行時再增持。美國主要國債債券收益率，包括美國兩年期國債收益率和10年期國債收益率在今年2月總體處於上行階段。

為何大陸近期要持續拋售美債？綜合各方說法，不脫幾個原因：一是大陸對外經濟結構改變，導致人行資產結構也產生變化。

二是中美關係不確定性讓大陸持有美債風險變高。

三則是回歸一般投資邏輯，在美債收益率上行時，減持以降低資產損失。

四是在美國聯準會升息期間，大陸減持美債能夠保持人民幣匯率穩定。

五是通過減少美元資產，加速推進人民幣國際化的工作。

國債 投資 匯率

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