上海Q1建築業產值 估實現正增長

上海市政府市住房城鄉建設管理委主任胡廣杰12日在建築業營商環境記者會上透露，上海市在今年第1季建築業產值預計實現正增長。（記者黃雅慧／攝影）

建築業被視為中國國民經濟的支柱之一。上海市政府市住房城鄉建設管理委主任胡廣杰12日在建築業營商環境記者會上透露，上海市在今年第1季建築業產值預計實現正增長，目前市重大工程完成投資 437億元（人民幣，下同，約63.57億美元），占全年計畫的20.3%，年增9.1%。

而會上也發布統計指出，上海市在2022年建築業總產值達9273.9億元（約1349.12億美元），上海市重大工程建設任務全年完成投資2099億元（約305.34億美元），年增7.2%。

胡廣杰介紹，上海市近期出台推動工程建設領域營商環境一體化改革方案（簡稱6.0方案）。該方案能精簡優化身審批服務事項，同時對標世界銀行營商環境評估體系，從監管、服務與效率等三維度推進，將世銀最新方法理念貫徹到建築行業營商環境中。

另一方面，會上也介紹上海市在不動產登記服務、道路施工、排供水紀錄上進行效率優化，縮短申請工作日程，同時讓業主能夠一站式、一網通辦，也縮短了審批時間。

此外，上海市政府還推動「建築師負責制」，提高建築師的職責，上海市建築師未來除了畫圖，將負擔更多責任，要進行施工管理，保證落實設計圖與工程質量。上海政府希望通過新方案來提升該產業的營商環境。

此前，上海市住房和城鄉建設管理委員會和上海建科集團股份有限公司在去年12月12日共同編制的「上海市建築業行業發展報告（2022年）」披露，2021年上海市建築業全年實現建築業總產值9236.42億元，年增11.6%；建築業貢獻該市財政收入211億元，年增22.6%，發揮地方財政「穩定器」作用。