去中化浪潮衝擊中國汽車業 國際車廠要求業者海外設廠

中國消費電子、汽車零組件產業鏈，面臨品牌大廠要求「去中化」。（新華社）

中國汽車 零件製造商正面臨來自海外客戶愈來愈大的壓力，要求他們在中國境外設廠，因為不斷加劇的貿易緊張局勢和三年的疫情封鎖，令他們對於過度依賴中國的情況持謹慎態度。

彭博報導，歐洲和其他地區的汽車製造商正直接向中國的冷卻零件、煞車系統和汽車充電零件等各種產品的製造商施壓，敦促他們在越南 和印尼等地建廠，這樣就可以繼續受益於業者專業知識和長期合作關係，同時避免工廠集中在中國帶來的風險。

事實上，最早「去中化」的是一線消費電子大廠，例如蘋果正暗中將供應鏈 從大陸分散至印度、越南、馬來西亞和愛爾蘭四個國家，其中蘋果的供應商鴻海和歌爾公司就計畫在印度、越南等地擴大產能。

如今「去中化」壓力已落在汽車零組件製造商，江蘇一家電動汽車充電元件製造商主管透露，在中國結束嚴格的疫情控制措施後，一位重要歐洲客戶首次來訪時問的第一件事情就是公司在海外建立工廠的計畫，並表達他對中國和西方之間緊張局勢加劇的擔憂，讓公司別無選擇，要麼在海外設廠，要麼丟掉生意。

汽車結構部件公司敏實集團去年與雷諾公司簽署一項協議，將在法國魯伊茨的一家工廠成立一家合資企業，生產電池盒，並在波蘭與三花控股集團合作營運一家工廠。該公司首席營運長表示，看到最近一些逆全球化趨勢，美國的「通貨膨脹抑制法案」引發對中國出口的愈來愈多限制。

在汽車供應鏈方面除了美國外，歐洲、日本等國家也在行動，歐盟提出加快向綠色技術轉型、促進關鍵原材料生產的計畫，旨在減少對中國等國家的依賴，這些材料對生產智慧手機、電動汽車等產品至關重要。

歐盟委員會在一份聲明中指出，儘管對關鍵原材料的需求預計將大幅增加，但歐洲嚴重依賴進口，而且往往來自壟斷的第三國供應商，歐盟需要降低與這種戰略依賴相關的供應鏈風險，以增強其經濟彈性。