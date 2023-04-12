物價直落 中國面臨通貨緊縮 專家：人行貨幣寬鬆政策空間更大

中國3月CPI增幅寫18個月新低，主因菜價、油價及汽車價格下跌較大，專家認為目前經濟正處通貨緊縮，人行貨幣寬鬆政策空間上升。（新華社）

中國國家統計局11日公布，3月消費者物價指數（CPI）年增0.7%，創18個月新低，主因菜價、油價 及汽車價格下跌較大，中國專家認為，中國經濟正處於通貨緊縮過程，這代表中國人民銀行在貨幣 政策寬鬆以提振需求的空間更大。

路透報導，同日公布的生產者物價指數（PPI）年減2.5%，降幅再擴大，且連續六個月呈現負數。

3月CPI升幅比2月收窄0.3個百分點，不僅跌破1%，且是2021年9月以來的最低漲幅，作為 CPI主要驅動因素的食品價格上漲2.4%，漲幅比2月回落0.2個百分點，食品價格影響CPI上漲約0.43個百分點。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，3月CPI漲幅低位下行，主要原因是菜價下跌較快，國際原油價格下行，以及國內汽車「價格戰」影響較大，同時也意味著當前消費修復力度較為溫和，後期政策面促消費空間較大，其中貨幣政策也有條件向穩增長方向適度發力。

國泰君安國際經濟學家周浩指出，中國3月的通膨報告顯示，中國經濟正處於通貨緊縮過程，這代表貨幣政策放鬆以提振需求的空間更大。市場浮現對於政策利率可能調降的揣測，一些地方銀行已調降存款利率，代表資金成本趨於放緩。

主要行業中，進口依賴度較高的石油 、有色金屬及相關行業價格下降較多，其中石油和天然氣開採業價格下降15.7%，降幅擴大12.7個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業價格由2月上漲1.7%轉為下降6.1%。

澎湃新聞報導，中國經濟反彈出現不均衡的現象，服務業復甦強勁，但龐大的製造業在出口訂單依然疲軟的情況下，失去動力。

第一財經日報報導，仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟分析，考慮到世界主要經濟體增速放緩和全球貿易疲弱帶來的外部挑戰，以及中國社會有效需求尤其是消費和房地產投資的復甦節奏仍偏緩慢，未來一段時間內PPI仍有較大可能承壓並延續弱勢運行。

上海證券宏觀分析師胡月曉認為，當月CPI和PPI均低於市場預期，「經濟低迷時期通縮是主要趨勢」的看法得到印證。受基期效應影響，年內CPI和PPI「雙負」局面或出現，降息機率仍高。