需求疲軟 大摩下修台積展望 估Q2營收減5~9%

摩根史坦利證券評析，基於終端需求依然疲軟，下調台積電第2季營收季減幅度至5~9%。（美聯社）

摩根史坦利證券趕在晶圓代工龍頭廠台積電 法說會前釋出報告評析，基於終端需求依然疲軟，下調台積電第2季營收 季減幅度至5~9%，並預期台積電將微幅下修全年財測，不過證據顯示台積電仍具議價優勢，因此重申「優於大盤」評等，目標價新台幣700元。

大摩表示，原先預期台積電第2季營收將季減4%，但在聯發科等智慧型手機 SoC業者砍單，以及部分雲端半導體需求下降等因素下，下修台積電第2季營收季減幅度達5~9%，不過，拜晶圓代工價格上漲6%，單季毛利率預期仍可維持在53%之上。

台積電目前股價持穩在10日線新台幣532元附近，7日小漲1元收新台幣531元，外資則是連五日買超。

大摩認為，台積電或將微幅修正今年營收展望，財測將由先前的「較2022年微幅成長」修正為「與2022年相當」，事實上，台積電日前在大摩TMT論壇中即指出，今年下半年的復甦步調不會呈現V型反轉，而會是緩步且溫和。

資本支出方面，大摩指出，台積電在7奈米、4奈米和3奈米的產能皆有遞延或取消的情況，預期今年的資本支出將處320億~360億美元區間的下緣，另外，基於5奈米和7奈米未來有供過於求的狀況，2024年的資本支出可能進一步下降到300億美元之下。

大摩訪查，蘋果自年中起應會接受3%的晶圓價格上漲，另一方面，iPhone處理器所採用的N3E製程良率明顯轉佳，同時，可能於2025年量產的2奈米已開始吸引超微、蘋果等高效能運算業者、智慧型手機品牌商。整體而言，台積電今年報價還是能順利調漲，明年價格也能持穩。

大摩指出，上述情況顯示了台積電仍具有議價優勢，而這也是台積電中長期毛利可望達53%之上的原因，也是大摩在半導體產業景氣下行期間，依然給予台積電「優於大盤」評等的關鍵要素。

大摩表示，未來台積電法說會待釐清的問題，包括生成式人工智慧對晶圓需求的多寡，台積電能否量化相關中長期商機；其次，摩爾定律能否延續，對於台積電未來的投資有什麼影響；以及美國晶片法案對於資訊揭露、分潤、限制在陸擴廠等要求將如何影響台積電的營運。

就半導體景氣市況來看，大摩指出，晶圓代工廠資本支出及產能已放緩，使得半導體庫存天數可望自今年首季下降，再來，目前科技產品價格和運輸成本皆已下降，此外，各國經濟已陸續開放；整體來說半導體景氣將在下半年復甦，惟不會呈現V型反轉的情況。