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中國住宿餐飲 Q1收入年增22.8% 各類消費需求逐步向好 超過2019年水平

記者林宸誼／綜合報導
中國國家稅務總局局長王軍。（取材自國新辦）
中國國家稅務總局局長王軍。（取材自國新辦）

中國國家稅務總局局長王軍6日表示，今年第1季消費需求逐步擴大向好。其中住宿餐飲、文體娛樂、居民服務等接觸類服務業回升較為明顯，銷售收入分別年增22.8%、13.7%和9.4%，較去年全年分別加快22.7個、17.6個和6.5個百分點，已經超過疫情前2019年的水平。

王軍在中國國新辦舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發布會上指出，要清醒地看到，國內外不確定不穩定的因素仍然較多，高質量發展的內生動力亟待進一步增強，經濟發展還面臨著不少這樣那樣的問題及困難，全年5%左右的經濟增長預期目標，相信一定會實現，但是需要付出艱辛的努力。

王軍表示，在消費需求逐步擴大向好中，值得一提的是房地產業前2月銷售收入由負轉正，年增2.3%，較去年全年加快19.5個百分點；3月增速進一步提升，年增17.9%。

在工業生產逐步恢復向好方面，王軍提到，3月全國工業企業銷售收入年增7%，較去年全年加快1.2個百分點。其中，智能消費設備製造、通信設備製造同比分別增長36.4%和12%。

王軍認為，在PPI與上年相比持續下降的形勢下銷售收入能有這樣的增幅，實屬難能可貴。另外，3月製造業採購機器設備金額年增13.5%，較去年全年加快7.1個百分點，這反映了企業擴大生產和設備升級的意願在不斷增強、提升。

在綠色發展逐步加力向好方面，王軍表示，第1季生態保護和環境治理業銷售收入年增18.1%，風能、太陽能等清潔能源發電年增21.8%，均保持較高增幅。特別是新能源車製造業銷售收入，在去年第1季大幅增長111.5%的高基數上，今年第1季仍然年增35.2%，保持了良好增勢。

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