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中國第2家外資期貨 大摩有望落地

記者黃雅慧／綜合報導

睽違2年，第二家外資期貨即將在中國落地。據中國證監會近期審批進度公示，摩根史坦利公司（俗稱大摩）的「期貨公司設立許可」進度跟蹤顯示，在3日已進入接收材料階段。如果順利跑完流程，大摩將會是時隔2年後，繼摩根大通期貨公司在中國落地的第2家外資期貨公司。

今年以來，中國官方支持符合條件的外資機構在廣州、上海等地設立證券、理財公司等，同時擴大外資金融機構經營範圍。

而大摩有望在中國落地先前已有跡象。中期協官網去年1月25日發布期貨公司高管人員專業能力水平評價測試合格人員名單上，含括摩根史坦利期貨（中國）有限公司三位準備任職的高管。

另一方面，證監會在今年2月3日批准摩根史坦利投資管理「全資」控股摩根史坦利華鑫基金，大摩又成為在大陸擁有全資控股公募基金管理公司的國際金融機構之一。目前，大摩擁有94.06%的摩根史坦利證券（中國）有限公司股份，華鑫證券則擁有5.94%的股份。

而上一次通過外資期貨公司是2020年6月18日，證監會核准通過摩根大通期貨變更股權申請。摩根大通經紀（香港）有限公司持有公司100%的股權。中國首張外資獨資券商牌照在2021年落在摩根大通證券身上。

目前，中國國內共有150家期貨公司，外資獨資的有摩根大通期貨；而具有外資背景的期貨公司有瑞銀證券旗下的瑞銀期貨。

目前國際投資者要參與中國境內期貨市場的渠道有三種：一是通過外商獨資企業；二是參與特定品種交易；三是合格境外機構投資者（QFII）/人民幣合格境外機構投資者（RQFII）。

摩根大通 摩根史坦利 證券

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