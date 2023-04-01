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任正非再次重申：華為五年不造車

記者葉文義／綜合報導

華為創始人、董事長任正非近日署名發出內部文件，再次強調「華為不造車」，並稱「有效期五年」。任正非還強調不能使用華為／HUAWEI出現在整車宣傳和外觀上，重點指出不能使用「華為問界」及「HUAWEI AITO」。

對此，華為輪值董事長徐直軍31日在財報發布會上回應稱，「之前三年不造車的決議快到期了，我們再發一個決議有效期是五年，華為戰略沒有變，我們不造車。」徐直軍還表示，最近有些部門、個人、合作夥伴在濫用華為的品牌，這次也對品牌問題進行明確要求，嚴禁華為品牌放在汽車品牌前面，或者作為汽車品牌。「我們會對旗艦店和銷售店或銷售物料進行整頓。」

據「36氪」分析，按照和車企的合作深度，華為的汽車業務可以分為三大類：最淺的合作就是售賣零部件；其次是模組化的方案供應，例如華為旗下智慧汽車解決方案品牌HI方案，包括計算與通訊架構，智慧座艙、智慧駕駛、以及雷射雷達在內的30個以上的智慧化部件，代表性的合作是北汽極狐、長安阿維塔、廣汽等；而華為與車企綁定最深的則是智選車業務，目前已經和金康新能源合作，推出了金康賽力斯、問界M5、M7等車型，M9車型也已曝光。

華為 汽車 任正非

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