中3大航空公司去年慘虧 國航、東航、南航日賠2.9億

中國三大航空去年虧損嚴重，平均每天虧損2.9億，圖為南方航空。（中新社）

中國國航、東航及南航等三大航空公司公布2022年全年財報顯示，去年受到多地封城及油價大漲影響，三大航空公司合計虧損高達1086億元（人民幣，下同，約158.01億美元），平均每天虧損2.9億元。

南航公告去年財報顯示，去年營收 870億元，年減14.4%，虧損327億元，較前年有所擴大，其中，去年受到人民幣全年貶值9.2%影響，出現匯兌損失36.2億元，相較前年的匯兌收益15.8億元，顯示人民幣貶值對航空公司影響相當大。

國航30日晚間公布去年財報顯示，去年營收528億元，年減29%，虧損386億元，是三大航空公司中虧損金額最大者，相較前年虧損166億元持續擴大，去年每股虧損2.8元。

東方航空財報顯示，去年營收461億元，年減31.3%，虧損373億元，相較前年虧損122億元，虧損大幅擴大。

國海證券 分析，隨著2022年底防疫政策優化，民航業結束連續三年的低谷期，上行周期正式開啟，與以往歷次航空大周期相比，本輪周期上行的基礎更為堅實，首次迎來供需雙升，加上機票價格上漲空間已經打開，預估在接下來的二、三季航空市場需求可期。