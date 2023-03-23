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騰訊去年賺1882億 年減16% 馬化騰：短影音居領先

財經新聞組／綜合報導
受到遊戲業務承壓拖累，騰訊上季營收約人民幣1449.54億元，年增1％，仍略勝市場預期。（新華網）
受到遊戲業務承壓拖累，騰訊上季營收約人民幣1449.54億元，年增1％，仍略勝市場預期。（新華網）

中國網路巨頭騰訊22日發布財報顯示，2022年營收衰退1%，盈利下降16%，不過第4季呈現復甦。騰訊董事會主席馬化騰表示，微信視頻號已經成為中國領先的短影音和直播平台。

騰訊控股22日晚間發布2022年第4季及全年財報，2022年營收人民幣5545.5億元（約805.9億美元），比2021年下降1%；公司權益持有人應占盈利1882.4億元，年減16%。第4季營收人民幣1449.5億元（約210.7億美元），增長1%；第4季公司權益持有人應占盈利人民幣1062.7億元（約154.46億美元），增長12%。

綜合第一財經、每日經濟新聞報導，騰訊財報顯示，截至2022年，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數13.1億，年增3.5%。第4季，騰訊國際遊戲業務貢獻了遊戲總收入的33%，比2021年第4季增加5%，但本土市場遊戲收入下降6%。

去年12月，馬化騰在騰訊線上內部員工大會上表示，WXG（微信事業群）最亮眼的業務是視頻號，基本上是全場（全公司）的希望。

騰訊財報稱，微信總使用時間於2022年間持續增長，視頻號使用時間為去年同期的3倍，已超過朋友圈使用時間。

財報並稱，在增值服務中的社交網路業務方面，雖然受到音樂和遊戲直播收入減少影響，但因視頻號直播服務及音樂付費會員服務的收入增長，保持了這一業務收入的穩定。此外，小程式在2022年交易額達數兆元。

馬化騰22日在財報交流會表示，「進一步降本增效，進一步創新高品質服務與收入，為未來的可持續業務增長模式奠定了基礎」。

他表示，在微信方面，視頻號已經成為中國領先的短影音和直播平台，而小程式日活躍以及交易總額均實現強勁增長，能夠說明公司進一步助力實體經濟的發展。

在主要營收的遊戲方面，馬化騰表示，中國未成年人遊戲時間進一步下降，與此同時，公司仍然保持在遊戲行業的一個市場領先地位；去年在海外市場發布了兩款新手遊，位居年度手遊排行榜前3。

騰訊2022年財報概況 製表／林宸誼
騰訊2022年財報概況 製表／林宸誼

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