我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連收免費Uber Eats吃到怕 洛杉磯居民懷疑動機

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

FT：中國將向關鍵半導體業者提供「無上限」補貼

編譯劉忠勇／綜合外電
中芯國際、華虹半導體、華為，以及設備供應商北方華創和中微公司將成為中國政府重點補貼的半導體業者。（歐新社）
中芯國際、華虹半導體、華為，以及設備供應商北方華創和中微公司將成為中國政府重點補貼的半導體業者。（歐新社）

英國金融時報（FT）報導，由於美國加強先進技術管制，中國正調整支持半導體業的做法，將放寬特定幾家晶片製造商取得補貼的條件，也更牢加控制國家支持的研發計畫。

中國政府整頓科技策略之後催生了這個和特定公司更密切合作的計畫。北京本月已重組科技部，也在中共黨中央之下成立科技委員會。

據知情人士向金融時報透露，中芯國際、華虹半導體、華為，以及設備供應商北方華創和中微公司將因這項政策調整而受益。

這幾家雀屏中選的公司將獲得額外的政府資金，無需達成先前所要求的業績目標。他們也將在國家支持的研究計畫中肩負更重要的角色，減低國有企業和學術機構的影響。

知情人士指出，中國官方將補貼這些公司生產並布建本地化的晶片生產設備，「且無上限，目的就是在克服美國的限制」。

不過，此舉也等於承認，原本對半導體業龐大卻漫無目標的補貼政策並未成功，也形同放棄。

與中國晶片製造商密切合作的一位政府官員表示，中國為了繞過制裁，浪費太多資金在成效不彰的研究上，「是放棄幻想的時候了，要將一切可能的資源投入到有能力帶領產業走出困境的公司」。

分析師表示，中國需要加快自主研發，但並不容易。中國本地一家半導體業者主管透露，北京藉大舉投資來介入，並未顯著提高技術優勢，以開發國產微影設備為例，「國產光刻機獲學術界驗證，但此設備只是理論上可用的，沒有一家晶片製造商敢在他們的晶圓廠起用這種機台」。

晶片 北京 重組

上一則

高盛：Fed本周可能暫停升息

下一則

彭博：德銀CDS價差一度超過瑞銀 市場透露令人費解訊息

延伸閱讀

荷禁艾司摩爾售光刻機 中大使：不嚥這口氣

荷禁艾司摩爾售光刻機 中大使：不嚥這口氣
貝萊德否認有意參與競標瑞信

貝萊德否認有意參與競標瑞信
FT：歐盟打算跟進美國設對外投審機制 阻中取得高科技

FT：歐盟打算跟進美國設對外投審機制 阻中取得高科技
FT報導：蔡英文將在紐約演說 接受智庫頒獎

FT報導：蔡英文將在紐約演說 接受智庫頒獎

熱門新聞

選擇在銀行定存現在反而成為顯學。（路透）

定存利率逾5% 存戶搶進場

2023-03-16 02:00
貝萊德執行長芬克。美聯社

貝萊德CEO：SVB觸發滾動危機 下波倒下的是這些業者

2023-03-15 12:15
瑞信集團規模173億美元的AT1債券資產將被完全減記，「淪為壁紙」。（路透）

170億美元慘淪壁紙的瑞信AT1債券是什麼？Q&A一次看懂

2023-03-19 22:38
「末日博士」羅比尼，認為以某些標準來看，瑞士信貸可能大到不能倒，也可能大到不能救。路透

末日博士羅比尼：瑞士信貸可能大到不能救

2023-03-15 11:22
全球第七大貨櫃輪業者海洋網聯船務公司（ONE）捨棄多年來租船營運的模式。（截圖自ONE官網）

滿手現金 全球第七大貨櫃輪業者ONE開始自購貨輪

2023-03-20 04:30
亞馬遜將再裁員9,000人，影響雲端運算、人資、廣告和Twitch直播串流事業。 (路透)

亞馬遜將再裁逾9000人 影響雲端運算、Twitch直播事業

2023-03-20 11:08

超人氣

更多 >
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領
紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃