FT：中國將向關鍵半導體業者提供「無上限」補貼

中芯國際、華虹半導體、華為，以及設備供應商北方華創和中微公司將成為中國政府重點補貼的半導體業者。（歐新社）

英國金融時報（FT）報導，由於美國加強先進技術管制，中國正調整支持半導體業的做法，將放寬特定幾家晶片 製造商取得補貼的條件，也更牢加控制國家支持的研發計畫。

中國政府整頓科技策略之後催生了這個和特定公司更密切合作的計畫。北京 本月已重組 科技部，也在中共黨中央之下成立科技委員會。

據知情人士向金融時報透露，中芯國際、華虹半導體、華為，以及設備供應商北方華創和中微公司將因這項政策調整而受益。

這幾家雀屏中選的公司將獲得額外的政府資金，無需達成先前所要求的業績目標。他們也將在國家支持的研究計畫中肩負更重要的角色，減低國有企業和學術機構的影響。

知情人士指出，中國官方將補貼這些公司生產並布建本地化的晶片生產設備，「且無上限，目的就是在克服美國的限制」。

不過，此舉也等於承認，原本對半導體業龐大卻漫無目標的補貼政策並未成功，也形同放棄。

與中國晶片製造商密切合作的一位政府官員表示，中國為了繞過制裁，浪費太多資金在成效不彰的研究上，「是放棄幻想的時候了，要將一切可能的資源投入到有能力帶領產業走出困境的公司」。

分析師表示，中國需要加快自主研發，但並不容易。中國本地一家半導體業者主管透露，北京藉大舉投資來介入，並未顯著提高技術優勢，以開發國產微影設備為例，「國產光刻機獲學術界驗證，但此設備只是理論上可用的，沒有一家晶片製造商敢在他們的晶圓廠起用這種機台」。