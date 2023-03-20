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大基金一期投資 進入回收期

記者葉文義／綜合報導

中國國家積體電路產業投資基金（簡稱大基金）近日連續拋出減持計畫，涉及物件有IC設計企業湖南國科微電子，以及中國國產測試設備龍頭企業長川科技、萬業企業。實際上，當前大基金一期已進入投資回收期，加上此前大基金管理人華芯投資人事變動，近日才出現多起減持公告。

大基金一期成立於2014年9月，該基金重點投資晶片製造業，推動企業提升產能水準和實行兼併重組、規範企業治理。其一舉一動向來被視為中國半導體行業的風向指標。

近日連拋減持計畫中，國科微3月17日公告稱，大基金擬減持該公司股份不超過434萬股，即不超過公司總股本比率的2％。前一交易日，長川科技也公告稱，大基金擬減持不超過2％的公司股份。3月15日，萬業企業表示，第二大股東三林萬業擬減持不超過1.93％，第三大股東大基金擬減持不超過1％。

安信證券認為，大基金減持並不動搖中國國家對半導體產業未來發展前景的積極樂觀態度，反而是對資金一次結構性調整，將資金從已在技術上取得部分突破的領先企業轉移至仍需資金支持研發運營企業，雖然對短期市場情緒有一定影響，但不影響企業未來發展邏輯。

此外，安信證券指出，大基金加速資金回籠，未來也利於參與中國國內企業併購重組，幫助中國國內半導體企業做大做強。

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