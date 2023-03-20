上海前台資麵包店 欠巨款門店歸零

曾為台企的上海克莉絲汀食品公司欠巨款，門店均已歇業。（取材自百度）

曾為台資，創立於1993年的老牌麵包店克莉絲汀，巔峰時期在上海擁有543家門店。不過，這一知名烘焙連鎖品牌，如今爆出欠款人民幣5700萬元（約827.6萬美元），所有門店已暫停營運。

據第一財經報導，位於金沙江路33號的克莉絲汀上海總部，目前僅剩一位保安在一樓留守，這名保安說，「這家店關門幾個月了，據說是五5月30日重新開業。我們保安的工資欠了幾個月了，但也在陸續發了」。

報導稱，3月18日，現場偌大而昏暗的門店內沒有一個員工，玻璃櫃檯裡仍陳列著一些已積灰的盒裝糕點。

門外牆上貼了一張徐匯區人民法院的公告。公告顯示，作為被告的上海克莉絲汀食品有限公司已拖欠了半年左右的房租，金額為人民幣12.16萬元。金沙江路的克莉絲汀旗艦店只是公司目前情況的縮影，克莉絲汀旗下所有門店自去年12月起，均已暫停營業。

報導稱，今年3月，克莉絲汀在公告中提及，公司在支付店鋪租金 、供應商貨款、員工薪酬方面出現延誤，截至今年2月28日，拖欠金額約為人民幣5700萬元。由於拖欠貨款，若干供應商已展開法律程序，凍結了集團的銀行帳戶。克莉絲汀目前已通過貸款 、變賣資產等方式補充現金流。

官網資料顯示，克莉絲汀1993年由台資成立，主要在長三角地區的黃金地段及主要城市生產及銷售烘焙產品。2012年2月，克莉絲汀登陸香港聯交所。

克莉絲汀經營狀況一直不佳。2018年11月克莉絲汀告別台灣創始人時代。財報顯示，2013至2021年，克莉絲汀已連續九年虧損。

中國食品產業分析師朱丹蓬認為，中國烘焙行業，創新、升級、迭代一定是整個行業發展的主旋律。一些老品牌的倒閉，一方面與疫情 有關，一方面也和自身缺乏創新，機制的僵化、團隊的老化有關。