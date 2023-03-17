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中70城房價 終結17個月跌勢 廣東湛江成長1.4%稱冠

記者林宸誼／綜合報導
2月70城房價回升0.3%，湛江領漲全中國。（路透）
2月70城房價回升0.3%，湛江領漲全中國。（路透）

中國國家統計局16日發布，2月70個大中城市房價與上月相比上漲的城市個數大幅增加，各線城市房價與上月相比總體上漲。其中廣東省湛江新房價格領漲全中國，上海二手房價漲幅第一。

路透根據中國國家統計局數據計算，2月70個大中城市新建商品住宅價格指數年減1.2%，連跌十個月，但跌幅已是七個月以來最小；與上月相比升0.3%，創2021年7月以來最大升幅。終結連續17個月下跌走勢。

證券時報報導，從2月新房價格與上月相比漲幅排名來看，湛江為1.4%，位居第一；天津、寧波、濟南、昆明為0.9%，並列第二；遵義為0.8%，位列第三。

從2月二手房價與上月相比漲幅排名來看，上海、成都、無錫為1%，並列第一；北京、西安、徐州為0.8%，並列第二；天津、南京、溫州、岳陽為0.6%，並列第三。

中國國家統計局16日公布2月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，新建商品住宅和二手住宅銷售價格與上月相比上漲城市分別有55個和40個，比上月分別增加19個和27個。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，2月70個城市新房價格指數與上月相比漲幅為0.3%，在持續下跌了17個月後首次由負轉正；二手房價指數與上月相比漲幅為0.1%，在持續下跌18個月後首次轉漲。

嚴躍進指出，2021年9月70城新房價格指數由正轉負，下跌持續了17個月，屬於歷史罕見大降溫。此次房價指數首次由負轉正，充分體現了房地產市場回暖的特徵。

對於當前的市場形勢，貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，今年開年來房地產市場確實在復甦，這種復甦的特點是核心城市強於非核心城市，二手房市場強於新房市場，成交量復甦早於價格復甦。

中國國家統計局城市司首席統計師繩國慶表示，2月隨著政策效果逐步顯現及住房需求進一步釋放，70個大中城市中商品住宅銷售價格與上月相比上漲城市個數繼續增加。各線城市商品住宅銷售價格與上月相比整體上漲。

房價 指數 房地產

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