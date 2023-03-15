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中芯買成熟製程設備傳解封 股價大漲10%

記者黃雅慧／綜合報導
市場押注下季恢復採購，加上政策、庫存去化等利多，中芯國際股價飆至一年高點 。（本報資料照片）
市場押注下季恢復採購，加上政策、庫存去化等利多，中芯國際股價飆至一年高點 。（本報資料照片）

中國股市一片低迷下，A股半導體類股14日集體狂拉近3%，其中，中國半導體企業龍頭中芯國際股價大漲10%，收在48元（人民幣，下同，約6.99美元），來到一年高點。分析認為，隨著政策力挺半導體產業、行業去庫存進入尾聲，半導體行業會在2023年下半年迎來一輪復甦，吸引資金提前卡位。

半導體板塊情緒高漲一部分與市場傳聞相關，有未經證實的專家會議紀要在網上流傳。觀察者網報導，有紀要稱，「中芯國際去年先進製程和成熟製程都被限制，目前會在今年第二季恢復成熟製程的歐美系設備採購。今年中芯國際資本開支會與去年的60億元持平，主要圍繞成熟製程。當前晶圓廠狀況比去年第四季悲觀預期要好不少，短中長期都可以更為樂觀一些。」

另一方面，企查查顯示，國家集成電路產業投資基金9日發生人員變更，丁文武、賈浩和李洪影退出，新增張新、李國華和徐陽華。也讓市場期待國家大基金二期的投資活動會重新啟動。

而稍早，時任國務院副總理劉鶴2日在北京調研指出，發展積體電路產業必須發揮新型舉國體制優勢，用好政府和市場兩方面力量。政府要制定符合國情和新形勢的積體電路產業政策。

從半導體產業消息面看，半導體行業投資底、庫存底、業績底逐漸顯現。華鑫證券分析，2022年行業下行，2023年將是半導體製造業投資低點；從庫存周期來看，2022第三季開始，行業進入到主動去庫存周期，庫存底部預計在2023年第二季到第三季到來；從景氣周期來看，行業利潤在去年開始下行，業績底預計在2022年第四季至2023年第一季到來。

此外，中國官方政策支持助推相關產業熱度。隨著「數位中國建設整體布局規畫」發布，數位經濟建設逐漸駛入快車道。算力為數位經濟底層支撐，有機構指出，數位經濟已進入以算力為核心生產力的新階段，高端晶片價格有望提高。

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