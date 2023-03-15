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全球太空衛星展 台廠赴美搶商機

記者黃晶琳／綜合報導
鐳洋科技技術長周瑞宏（右二）帶領團隊參加「Satellite 2023」，搶太空商機。（圖：鐳洋提供）
鐳洋科技技術長周瑞宏（右二）帶領團隊參加「Satellite 2023」，搶太空商機。（圖：鐳洋提供）

全球最大太空衛星年度大展「Satellite 2023」在美國盛大展開，台灣廠商昇達科、鐿鈦、鐳洋科技、芳興科技等業者參展搶商機，台廠在相位陣列天線研發製造、衛星驗測服務等受到國際肯定，此次台灣館可吸引超過千位國際客戶到訪，聚焦低軌衛星及立方衛星等領域。

「Satellite 2023」大展13日在華盛頓特區登場，為期四天，去年有逾300家廠商參與，今年規模擴大，參展廠商包括衛星通信服務提供商SpaceX、OneWeb、Intelsat、Eutelsat、NASA，還有知名小型衛星發射服務提供商Virgin Orbit、Rocket Lab等逾350家廠商參與。

鐳洋科技連續三年參展，董事長王奕翔指出，台廠在相位陣列天線研發製造、衛星驗測服務及系統整合解決方案等領域都受到國際肯定，此次台灣館可吸引逾千名國際客戶參訪，訂單效應可期。

鐳洋表示，此次展示主動式電子掃描陣列雷達（AESA）及射頻測試解決方案，包括地面接收站、通訊酬載系統及頻率轉換器等，展現最新的研發成果。

鐳洋觀察發現，今年安裝於飛機、船舶、汽車等移動運具的陣列天線地面接收站已有突破性的增長，至少有數家國際業者展出系列產品。

國家太空中心今年也率領多家台灣業者參與盛會，而昇達科則是獨立參展，由總經理吳東義帶隊，參展陣仗也是歷年最大的一屆。

昇達科表示，已順利切入全球知名低軌衛星關鍵供應鏈，現場展出已開發並獲得認證的多款衛星通訊元件，包含地面站（Gateway）、衛星酬載（Satellite Payload）以及用戶終端（User Terminal）的應用，E-band 80GHz毫米波頻段可有效拉高頻寬需求的應用，吸引衛星產業各界目光，多家國外企業預約洽談商務事宜。

根據美國衛星產業協會（SIA）研究指出，2021年全球太空產業規模達3860億美元，其中衛星產業占72%，主導全球太空經濟。此外，資策會預估至2040年，全球太空經濟規模可望突破1兆美元。

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