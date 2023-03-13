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浦發矽谷銀行緊急公告 強調穩健經營

記者林宸誼／綜合報導

美國矽谷銀行（SVB）陷入危機遭美國官方關閉，中美合資的浦發矽谷銀行11日緊急在官網發布公告，表示擁有規範的公司治理架構，有獨立經營的資產負債表，並按照中國法律法規穩健經營。

公告並稱，浦發矽谷銀行成立於2012年8月，是一家在中國境內註冊的法人銀行。作為中國首家科技銀行，浦發矽谷致力於服務中國科創企業，始終按照中國法律法規規範穩健經營。

新京報報導，根據浦發矽谷銀行2021年度財務報告顯示，全年營收為人民幣4.87億元，年增46.71%；淨利潤人民幣5125萬元，相比2020年的人民幣222萬元大幅增長。

截至2021年底，該行總資產為人民幣238.52億元，貸款淨額為人民幣91.38億元，存款餘額為人民幣214億元，資本充足率為15.18%，較2020年底的15.93%有所下滑。

貸款撥備率為2.45%，高於監管要求的1.80%，撥備覆蓋率為179.12%，高於監管要求的130%。

另根據浦發矽谷銀行2022年第3季資本充足率信息披露顯示，截至2022年9月末，浦發矽谷銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為14.63%、14.63%、15.20%。

在貸款方面，2021年浦發矽谷銀行信貸規模得到穩健增長。截至2021年底，浦發矽谷銀行的貸款餘額為人民幣93.45億元，年增幅為5.99%。截至2021年年底，信貸組合質量整體保持穩定，不良貸款率為1.37%。

浦發矽谷銀行官網顯示，浦發矽谷銀行是由上海浦東發展銀行與美國矽谷銀行各持股50%合資成立的中外合資銀行。2021年9月雙方股東完成同比例增資，增資後註冊資本為人民幣20億元。

高管團隊方面，浦發矽谷銀行行長為陸珏，主要負責矽谷銀行金融集團的亞洲業務，她同時還擔任矽谷銀行亞洲總裁。

矽谷銀行 貸款 營收

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