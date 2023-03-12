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中官員：中國外貿沒有斷崖式下降 出口仍有增長

記者陳言喬／即時報導
中國國家統計局局長康義12日在全國兩會的「部長通道」接受媒體採訪。（新華社）
中國國家統計局局長康義12日在全國兩會的「部長通道」接受媒體採訪。（新華社）

中國國家統計局局長康義今天（12日）表示，中國仍然是世界第一大貿易國，不僅沒有外傳的外貿會斷崖式下降，反而出口有所增長，中國對外開放的大門是越開越大。

新華網報導，康義今天在全國人大「部長通道」受訪就中國外貿表示，我們（中國）對外開放的大門越開越大，中國的朋友越來越多。最近很多國際商會，還有一些跨國公司都紛紛表示，中國不是多選題，而是必答題。「我們在一帶一路去年的貿易增長是19.4%，中國仍然是世界上第一大貿易國」。

他說，海關總署本月7日發布中國外貿的資料，在沒有發佈之前有很多猜測，說中國的外貿會斷崖式下降，連40%之類的數字都出來了，最後大家拿到了資料，中國的進出口就下降了0.8%，其中出口還是增長0.9%，所以中國對外開放的大門是越開越大。

在談到經濟高品質發展部分，康義說，在創新發展上面，中國創新的動能更強，去年中國的創新投入已經接近 OECD（經濟合作與發展組織）國家的水準，中國現在已經進入到創新型國家的行列，去年創新指數排名又前進了一位，由第12位進到了第11位。

另外，整個國民經濟的結構也更協調。比如在行業結構方面，中國去年製造業在GDP的占比已經達到27.7%，比上年又提高了0.2個百分點。從經濟的動力來說，去年中國內需對經濟增長的貢獻是82.9%，比上年提高了4.8個百分點，內需已經成為中國經濟增長的主動力。

城鄉結構城鎮化率去年到了65.82%，提高了0.5個百分點，一些其他的指標，比如城鄉居民的收入差距也在縮小，農村居民的收入增幅要高於城市，西部地區的經濟增長的速度也要普遍高於東部地區，這些協調發展也取得了進展。

綠色發展方面，去年國際能源價格上漲，中國充分發揮煤炭作為國家主體能源的作用，在整個煤炭消費量增長4.3%的情況下，單位能耗還下降了0.1%。空氣、水、土壤等等這些都有很大的改觀，特別是PM2.5的濃度，去年339個地級市下降了3.3%。

最後，人民群眾的社會保障方面也取得進展，中國有7億的就業人口，去年還新增了1206萬就業，沒有發生規模性的失業。居民的收入和經濟的增長也基本同步，各項民生保障都非常有利。這些都是高品質發展的成效。

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