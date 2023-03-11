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台積電2月營收下滑 月減逾2成 半導體甩不景氣 Q2再觀察

記者簡永祥／綜合報導
台積電2月營收為12個月來低點，半導體業者說，台積今年營收能否如預期微幅成長，需密切觀察國際動態。（本報資料照片）
台積電2月營收為12個月來低點，半導體業者說，台積今年營收能否如預期微幅成長，需密切觀察國際動態。（本報資料照片）

半導體庫存調整近尾聲？受手機需求疲弱衝擊營運甚深的聯發科2月營收確實看到回溫，2月營收重回新台幣300億元（約9.7億美元）之上，月增35.4%，客戶拉貨動能回升；不過，台積電及同屬代工的聯電和世界先進，2月營收都同步下滑，龍頭台積電甚至月減逾兩成，似乎也透露，半導體景氣低谷可能還得再等一季才能撥雲見日。

聯發科是國內IC設計龍頭，產品除了比重最高的手機晶片，也在網通、電源管理、物聯網和車聯發及多媒體擴大布局，並收到不錯成效。

聯發科昨公布2月營收止跌回升，達到新台幣303.1億元（約9.8億美元）、月增逾3成，是否意謂手機庫存已近尾聲，恐怕還得觀察3月營收表現。因為以聯發科前2月合併營收新台幣526.93億元（約17.1億美元）計算，3月營收得逾新台幣403億元（約13億美元）才低達到低標、新台幣447億元（約14.5億美元）才勉強達到季減10%的預估值。法人認為，在高通擴大在台積電下單搶食中低階市占，聯發科光靠手機要達標恐怕仍有挑戰。

然而，聯發科2月營收也釋出拉貨動能回溫的正面訊息。聯發科執行長蔡力行看好大陸疫情放緩，釋放的需求，將使第二季營運回溫，且以聯發科去年每股賺新台幣74.59元，董事會宣布擬配息76元，足見公司對今年獲利仍有一定把握度，首度落底應不會再黃牛。

台積電昨公布2月營收新台幣1631.74億元（約52.9億美元），雖是歷年同期新高，但月減18.4%，為12個月來低點；累計前2月營收新台幣3632.25億元（約117.8億美元）、年增3.8%。

以成熟製程為主力的聯電和世界先進，2月營收也同步下滑，聯電2月合併營收新台幣169.31億元（約5.4億美元），下探近22個月低點；世界2月營收掉到3年多來低點，僅新台幣24.84億元（約8061萬美元），累計前2月比去年同期更少了逾3成。

半導體業界表示，以晶圓代工業前兩季表現，反映半導體庫存調整風暴已燒到晶圓代工廠，不過隨大陸疫情放緩、供應鏈陸續回復，預期庫存修正已近尾聲，且已有電視、部分手機產品出現急單，各家都預估本季將是今年底部，但台積電今年營收能否如預期仍維持微幅成長，仍需密切觀察國際動態。

針對市場傳出台積電在德國設廠的計畫可能生變，轉往新加坡擴建28奈米以下12吋廠。台積電回應，根據客戶需求和政府的支持水準，評估在歐洲建立車用技術的特殊製程晶圓廠可能性，同時考慮在日本建造第二座晶圓廠。至於其他地區設廠，不排除任何可能性，但目前尚無計畫。

營收 台積電 手機

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