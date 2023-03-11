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深汕區取消個人住房限購 鼓勵長期投資 房市回暖信號明顯

記者林宸誼／綜合報導

深圳市深汕特別合作區住房建設和水務局日前發布「通知」，該通知涉及深汕特別合作區限購和限售政策調整，其中取消個人商品住房限購，代表政策調整鼓勵長期投資深汕合作區的信號明顯。

深汕特別合作區隸屬廣東省汕尾市海豐，是中國首個特別合作區。作為深圳10+1區（深圳10個區+深汕特別合作區），由深圳市主導區域發展，目的是解決深圳發展需要的土地資源，更重要的是帶動汕尾及粵東發展，發揮深圳對「深圳都市圈」的幅射帶動作用。

深圳重點地區樓市暖風頻吹，也意味中國房地產市場回暖信號也愈來愈明顯。

中國房地產報報導，「關於積極支持剛性和改善型住房需求的通知」調整主要在三個方面，首先是放開限購，暫停對自然人實施商品住房限購，即無需提供無房證明。

其次是優化商品住房轉讓管理，即自取得不動產權證書之日起兩年內禁止轉讓。最後是推行優先申購制度，小於120平方米商品住房仍舊優先面向深汕轄區戶籍居民銷售，第二批銷售放開對其他區域客戶購買。

同時，大戶型購買資格不限。購房者或其家庭在深汕轄區內已有商品住房的，不再享有優先申購資格。

深汕特別合作區住房建設和水務局辦公室工作人員表示，目前並未有官方正式文件發出，但同步提到政策調整確有其事，並指出近段時間可能會公布政策，可保持關注；對於網傳的新政策是否已在實施落地的情況，該工作人員僅回覆稱，「可向企業求證。」

深汕合作區的半山潤府一現場銷售表示，「已收到通知並執行。」

廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，政策調整鼓勵大家長期投資深汕合作區的信號很明顯。

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