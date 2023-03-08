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中國各省市拚經濟 接連赴港招商

財經新聞組／綜合報導

自2月6日香港與中國人員往來全面恢復以來，廣東、南京、海南、天津、無錫等內地省市的招商引資團接連抵港，舉辦商務交流與經貿推廣活動。

新華社報導，從產業融合到科技創新、從經貿往來到人文交流，中國不同省市招商活動多，參會人士表示，中國省市密集到港招商，不僅把中國推動高質量發展熱潮延伸到香港，也為香港「活起來、動起來、熱起來」添動力。

廣東省商務廳在香港與中國人員往來全面恢復後，隨即到港舉辦投資貿易政策宣講會。珠三角九市政府代表向與會的超過500家國際機構、企業發出招商邀請。

「香港作為國際金融中心，具有資金足、成本低的優勢；珠三角是世界工廠，對資金需求量大，兩地經濟互補性強。」廣東省商務廳廳長張勁松說。

在天津（香港）投資環境推介會上，兩地有關單位、企業簽署19個合作項目，涉及金額逾150億元人民幣（約21.54億美元），覆蓋智能製造、生物醫藥、基礎設施等多領域。

「香港是天津最大的外資來源地，也是許多天津企業走出去和把外資引進來的首選平台。」香港特區行政長官李家超說，兩地有不少共同發展機遇，特別是金融創新、專業服務、創新科技等範疇，相信能優勢互補，開拓更扎實、更廣闊的合作。

中國「十四五」規畫綱要明確提出支持香港建設國際創新科技中心。香港有國際化視野，基礎研究實力雄厚，國際化人才眾多；中國有科研體量、項目體量、市場體量等優勢，兩地可整合資源協同創新。

在2023無錫—香港科創產業融合發展交流會上，無錫香港科創中心正式揭牌成立。該中心由無錫與香港科學園共同打造，重點圍繞半導體集成電路和生物醫藥展開合作。

無錫市考察團還積極對接香港大學科教資源，加快構建「孵化在香港、轉化在無錫，研發在香港、生產在無錫」的新格局。

香港 投資 世界工廠

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