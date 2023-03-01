港股收盤連六跌 2月跌幅達9.4%

香港恒生指數跌157.57點，收19785.94點（中通社）

香港 恒生指數 28日收盤下跌157點或0.79%，收1萬9785點，連跌六個交易日合計下跌5.3%，28日大盤成交金額為1424.73億港元（約181.5億美元）。

中通社報導，港股接連上漲三個月後，2月港股急吐2056點，跌幅高達9.4%，幾乎蒸發1月所有漲幅。

第一上海首席策略分析師葉尚志分析，不排除港股仍有向下調整的空間，仍要繼續注意短期跌勢有隨時加劇加速的可能，但估計市場已進入短期調整跌浪的尋底尾聲，大盤成交量未來的短期變化是重要觀察點之一。如果未來兩日，港股出現放量再跌，就可以更加相信市場的拋售已表現出來。而潛在賣壓釋放後，將有利港股找到階段性底部，可以考慮博反彈抄進的合適交易時機。

港股28日先開高76點至20,020點，一度升241點。但買盤不繼，大盤升幅收窄，午後回跌，盤中最多跌160點。汽車 股普遍受壓，吉利汽車、長城汽車跌至近7%，比亞迪股份跌2%。中國房企及物管股亦向下，旭輝控股集團急瀉16%，旭輝永升服務挫6.8%；碧桂園挫4.8%，碧桂園服務挫4.6%。三大中資電訊股逆勢上升，中國移動及中國聯通成為當日表現最好兩檔藍籌股，分別升2.6%和5.3%。