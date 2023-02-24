阿里上季日賺5億 淨利衝破468億 年增69%

阿里巴巴公布2023財年第3季（自然年2022年第4季）收入增長2%，優於市場預期。（新華社）

中國電商龍頭阿里巴巴23日發布截至2022年12月31日的2023財年第三財季業績，季營收 人民幣2477.6億元，年增2％，優於市場預期；歸屬於普通股股東的淨利為人民幣468.15億元（約67.83億美元），年增69％，每股美國存託股票（ADS）收益為人民幣17.91元。

以第4季有92天，換算阿里日賺人民幣5.09億元，相當日賺7376.3萬美元。

阿里巴巴上季獲利表現優於市場預期，主要由於數位媒體及娛樂分部相關的商譽減值減少人民幣224.27億元所致。

從七大業務分部上季表現來看，中國商業分部營收人民幣1699.86億元，年減1％，營業利潤人民幣531.27億元，是七大業務分部中，唯一獲利單位。

國際商業分部上季營收人民幣194.65億元，年增18％，營業虧損人民幣16.61億元，也較上年同期虧損人民幣37.07億元情況大幅改善；較受關注的雲業務上季營收人民幣201.79億元，年增3％，營業虧損人民幣14.95億元，也較去年同期有所改善。

中國商業分部主要包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜、盒馬、天貓超市、高鑫零售、天貓國際及阿里健康等零售商 業業務。阿里指出，上季淘寶和天貓的線上實物商品銷售額（GMV）年減中個位數，主要由於消費需求減少、競爭持續，以及因新冠肺炎疫情 病例增加導致12月供應鏈和物流受到影響。

阿里國際零售商業業務主要包括Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz。阿里指出，上季來自Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz的整體訂單年增3%，主要是由Trendyol強勁的訂單增長所驅動。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，展望未來，預期消費者信心和經濟活動將持續恢復，阿里將繼續在競爭環境中專注為客戶帶來增長，為股東創造可持續的長期價值。

阿里巴巴集團首席財務官徐宏說，過去一個季度，阿里繼續提升運營效率和優化成本，取得強勁的盈利增長。「我們的淨現金狀況依然強勁，並繼續產生健康的現金流。在截至2022年12月31日的季度內，根據我們的股份回購計畫，我們回購4,540萬股美國存託股，價值約33億美元，持續兌現改善股東回報的承諾。」