我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

阿里上季日賺5億 淨利衝破468億 年增69%

記者葉文義／綜合報導
阿里巴巴公布2023財年第3季（自然年2022年第4季）收入增長2%，優於市場預期。（新華社）
阿里巴巴公布2023財年第3季（自然年2022年第4季）收入增長2%，優於市場預期。（新華社）

中國電商龍頭阿里巴巴23日發布截至2022年12月31日的2023財年第三財季業績，季營收人民幣2477.6億元，年增2％，優於市場預期；歸屬於普通股股東的淨利為人民幣468.15億元（約67.83億美元），年增69％，每股美國存託股票（ADS）收益為人民幣17.91元。

以第4季有92天，換算阿里日賺人民幣5.09億元，相當日賺7376.3萬美元。

阿里巴巴上季獲利表現優於市場預期，主要由於數位媒體及娛樂分部相關的商譽減值減少人民幣224.27億元所致。

從七大業務分部上季表現來看，中國商業分部營收人民幣1699.86億元，年減1％，營業利潤人民幣531.27億元，是七大業務分部中，唯一獲利單位。

國際商業分部上季營收人民幣194.65億元，年增18％，營業虧損人民幣16.61億元，也較上年同期虧損人民幣37.07億元情況大幅改善；較受關注的雲業務上季營收人民幣201.79億元，年增3％，營業虧損人民幣14.95億元，也較去年同期有所改善。

中國商業分部主要包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜、盒馬、天貓超市、高鑫零售、天貓國際及阿里健康等零售商業業務。阿里指出，上季淘寶和天貓的線上實物商品銷售額（GMV）年減中個位數，主要由於消費需求減少、競爭持續，以及因新冠肺炎疫情病例增加導致12月供應鏈和物流受到影響。

阿里國際零售商業業務主要包括Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz。阿里指出，上季來自Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz的整體訂單年增3%，主要是由Trendyol強勁的訂單增長所驅動。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，展望未來，預期消費者信心和經濟活動將持續恢復，阿里將繼續在競爭環境中專注為客戶帶來增長，為股東創造可持續的長期價值。

阿里巴巴集團首席財務官徐宏說，過去一個季度，阿里繼續提升運營效率和優化成本，取得強勁的盈利增長。「我們的淨現金狀況依然強勁，並繼續產生健康的現金流。在截至2022年12月31日的季度內，根據我們的股份回購計畫，我們回購4,540萬股美國存託股，價值約33億美元，持續兌現改善股東回報的承諾。」

截至2022年12月31日，阿里巴巴流通的普通股為約207億股（相等於26億股美國存托股）。在目前授權下，阿里巴巴還有約213億美元回購額度，有效期至2025年3月。機構普遍認為，阿里將於本季度開始初步反彈，並在6月起受惠618促銷活動而呈現更強勁復甦。

2023財年第三財季業績 製表／葉文義
2023財年第三財季業績 製表／葉文義

營收 零售商 疫情

上一則

蘋果拚健康應用 開發非侵入式血糖監測 台積助陣

延伸閱讀

中國互聯網茶話會 阿里、京東缺席受矚目

中國互聯網茶話會 阿里、京東缺席受矚目
阿里出清印度版支付寶股權 套現3億美元 螞蟻仍持股25％

阿里出清印度版支付寶股權 套現3億美元 螞蟻仍持股25％
阿里巴巴出清印度支付寶Paytm持股 累計套利約3億美元

阿里巴巴出清印度支付寶Paytm持股 累計套利約3億美元
ChatGPT暴紅 百度、阿里巴巴、京東都將開發自己的AI系統

ChatGPT暴紅 百度、阿里巴巴、京東都將開發自己的AI系統

熱門新聞

電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫。（美聯社）

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

2023-02-20 19:02
前副總統高爾共同創設的世代投資管理公司（Generation Investment Management）以台海風險為由出清台積電美國存託憑證（ADR）持股。（美聯社）

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

2023-02-19 20:40
家得寶(Home Depot)是表現最差的道指成份股，該家居零售商第4季營收低於預期，股價下跌7.06%。該公司還發布了溫和的財測。美聯社

道指跌近700點 跌幅為今年最大

2023-02-21 16:52
日本快時尚平價品牌優衣庫。(歐新社)

Uniqlo在美行銷 最大挑戰是這個

2023-02-20 16:18
中國跨境電商SHEIN計畫於今年晚些時候在美國進行IPO，目前正在積極吸引投資者。(路透)

SHEIN擬今年在美國IPO 2025年營收拚超H&M加Zara

2023-02-18 09:47
蘋果送服務十周年員工的禮物。 （取材自YouTube影片）

超稀有 蘋果這禮品 為公司服務十年才能拿到

2023-02-23 07:16

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風