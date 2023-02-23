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中國鋰價三個月跌29% 歐美僅挫10% 反映供應鏈分化

財經新聞組／綜合外電
隨供應鏈去全球化，西方和中國鋰價會持續各走各的。（路透）
隨供應鏈去全球化，西方和中國鋰價會持續各走各的。（路透）

中國鋰價最近三個月已下跌將近1/3，反映這個全世界最大電動車市場的需求減弱後，開始打擊連續兩年大漲的電池原料行情。不過，歐美鋰價跌幅較輕，可見供應鏈分化正形成兩種行情。

據市場資訊公司Fastmarkets 報價，鋰每噸價格已由11月高峰42.5萬元（人民幣，下同，約6.2萬美元）下跌29%。Fastmarkets鋰金屬分析師Jordan Roberts告訴英國金融時報，中國市場持續疲弱，「目前採取觀望的態度，想知道新能源車降低補助後的影響，也擔心與房地產危機息息相關的家戶信心低落」。

鋰價2021年中開始飆漲，反映電動車銷售大幅成長，帶動汽車製造商和電池製造商爭搶這個在清潔能源業中至關重要的金屬。不過，隨中國需求減退，市場如今擔心，鋰金屬市場不再緊俏。

儘管如此，中國鋰價仍保持八倍於一年前的價位，在價格向生產成本價回檔之前，還有很大下跌的空間。

雪上加霜的是，全世界最大電池製造商寧德時代據說上周和中國電動車製造商以折價簽下電池供應合約。據報導，寧德時代以大幅低於行情大約20萬元的價格自供應商取得鋰金屬，汽車製造商客戶則承諾向寧德時代購買80%所需的電池。

顧問公司Rystad分析師Abhishek Murali表示，汽車同業大致都認為，電動車今年恐怕不會再出現2021年和2022年所見的飛快成長之勢。

不過，據Fastmarkets報價，交運至美、歐的鋰價跌幅輕微得多了，同期每只跌了10%，至每噸7萬500美元。

比利時電池材料供應商、也是鋰金屬大買主優美科（Umicore）執行長 Mathias Miedreich 表示，中國長久以來不能和其他地區相提並論。

他說：「我不認為中國鋰價下跌有結構性的理由。我認為中國鋰向來和全世界其他地區脫鈎。」他認為，隨供應鏈去全球化，西方和中國大陸鋰價會持續各走各的。

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