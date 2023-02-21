手機銷售不佳 中國5G巨頭 中興通訊裁員20%

5G大廠中興通訊傳裁員。（路透）

中興通訊傳出裁員 ，涉及無線研究院、終端等多個部門，平均裁員10%至20%，據多名知情人士透露，不少員工春節前就被通知，會在2月底之前辦完離職手續。

中興通訊對此回應稱，每年都會有正常的人員調整與流動，今年並未發生明顯變化，作為一家全球高科技企業，中興通訊高度重視人才引進及發展，始終歡迎優秀人才的加入。

在市場研究機構Dell'Oro Group發布的最新全球電信設備市場中，中興通訊排名第四位。但手機 產品銷售表現不佳，排名節節下滑。

「快科技」分析，中興通訊的裁員案顯示，手機市場依然寒氣逼人，2023年的需求也在下滑，即使是中興這樣的5G 巨頭也難免感受到寒意。

科創板日報援引知情人士消息稱，不少員工在春節前就接到通知，會在2月底之前辦完離職手續，無線研究院一些部門的裁員比率在10%-20%，有線研究院、中研院也都在裁員，另外終端業務部門也是此次裁員重點，此次裁員除了這一兩年的新進員工，也有工作十年以上的資深老員工。

中興通訊知情人士表示，往年公司較少裁員，2022年因各種因素，員工自願流出較少，另外這幾年大量招聘應屆生，人員本來就冗餘，因而要縮編裁員，後續可能還會繼續優化。

中國科技企業相繼傳出裁員消息，去年12月就傳出小米和知乎裁員，不過具體裁員規模尚不明朗。2月則輪到了Arm中國和位元跳動旗下VR廠商PICO開始裁員，不過具體規模亦未宣布。

據中興通訊最新發布的2022年第3季財報顯示，營收人民幣925.6億元（約29億美元），年增10.4%，歸屬於上市公司的淨利潤為人民幣68.2億元（約9.9億美元），年增16.5%。

中興通訊財報表現亮麗，尤其以伺服器及存儲、終端、5G行業應用、汽車電子、數位能源等為代表的第二曲線業務，營業收入年增近40%。