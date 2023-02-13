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阿里出清印度版支付寶股權 套現3億美元 螞蟻仍持股25％

記者葉文義／綜合報導

根據印度孟買證券交易所資料，阿里巴巴集團新加坡電子商務公司日前以137.8億盧比（1.67億美元）的價格，出售印度數位支付公司Paytm的剩餘全部股份，這是阿里二度出售持股，累計套現近3億美元，顯示阿里逐步減碼印度市場的投資

界面新聞報導，阿里巴巴已經出清有「印度版支付寶」稱號的Paytm的所有股份，共計6.26％。值得注意的是，阿里巴巴重要關聯公司螞蟻集團並未出脫持有的Paytm股份，目前螞蟻集團仍持有這家公司25％股份。

Paytm曾獲孫正義的軟銀、巴菲特旗下波克夏和馬雲旗下螞蟻集團投資支持，被稱為「印度版支付寶」。

早在2015年，阿里巴巴旗下的螞蟻集團就開始投資Paytm公司，並以「合作入股+技術輸出」的方式，助力Paytm公司步入發展快車道，螞蟻集團也成為Paytm最大股東，持股比率達25％，位列第一大股東。

2021年11月，Paytm正式在印度孟買證券交易所上市，募資超過25億美元，一度成為印度歷史上最大的IPO專案，備受市場矚目。

阿里巴巴集團曾十分看重印度市場，2014年至2020年間投入重金布局印度超過九家科技巨頭公司，涉及支付、電商、政府、出行等多個領域。直到2020年8月，外媒報導，阿里巴巴已暫停對印度公司的投資計畫。

據界面新聞統計，至今不到兩年時間內，阿里巴巴已經出售多個印度的投資項目。比如在2021年初，阿里巴巴出售了線上雜貨商BigBasket的多數股權，並由印度塔塔集團接手。

2022年5月，印度最大電商公司Paytm Mall（PEPL）發布公告稱，隨著戰略重點從傳統實體電商轉向B2B出口和開放網路數位商務，第一大股東阿里巴巴和第四大股東螞蟻集團雙雙退出該公司。

2022年11月，阿里巴巴旗下的支付寶新加坡公司在公開市場上以163.1億盧比（2億美元）的價格出售印度上市外賣平台Zomato3.07％的股份。

Paytm成立於2010年，起初是以手機充值和帳單支付起家。Paytm現已發展成涵蓋數位支付、數位錢包、保險、信貸等業務的一站式金融服務平台。

印度 螞蟻集團 投資

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