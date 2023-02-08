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熱錢持續匯出 台幣連四貶跌破30元

記者陳美君／綜合報導

美國最新公布的非農就業數據超乎預期強勁，市場擔憂聯準會將持續升息，且今年底降息機率大降，促使熱錢連續匯出台灣，新台幣開年後強升態勢畫下休止符，不僅連四貶，7日一舉貶破30元大關，終場貶5.9分，收在一周新低30.043元，總成交量16.55億美元。

匯銀主管指出，台灣匯市7日上演外資與出口商「你丟我撿」對作戲碼，不過單日匯出逾8億美元的外資略勝一籌，新台幣匯率盤中最低貶至30.045元，最多貶值6.1分，最後在出口商拋匯下貶5.9分，以30.043元報收，新台幣29字頭匯價僅出現五天便重返30元以下。

匯銀主管表示，「台灣出口景氣不太好，1月呈現連五黑，此時新台幣匯率不宜過度強勢，略為回落，出口廠商也能略鬆一口氣。」

展望後市，匯銀主管分析，聯準會主席鮑爾即將發表談話，以及美國下周公布最新通膨等經濟數據，將成為影響外資動向、牽動新台幣匯率走勢關鍵變數，「聯準會主席鮑爾每次出來講話，絕對會是市場重大變數。」

不過，比起鮑爾談話內容，匯銀主管認為，美國下周將發布的通膨數據更受矚目，畢竟先前台灣股匯雙漲，是因鮑爾釋出鴿派訊息，讓市場樂觀預期聯準會升息步調將明顯放緩，今年底甚至可能降息；沒想到非農數據出爐後，隨即給市場澆了一頭冷水。

鮑爾 聯準會 匯率

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