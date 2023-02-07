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趕在美日荷3國禁令生效前 中國晶片商買設備 低調快速掃貨

記者戴瑞芬／綜合報導

集微網報導，據半導體設備供應商的消息人士透露，中國晶圓製造商正趕在美、日、荷三國禁令生效前低調購買設備，近期透過匿名交易，向外界購買晶圓廠設備（WFE），甚至連二手設備也統統掃貨，由於採購設備運往中國恐違反美國禁令，所以企業的購買過程十分低調。

美國、日本、荷蘭三國就限制對中國出口先進晶片製造設備達成協議，為防止尖端晶片製造商技術被轉為軍用，將對中國實施相關出口管制。

據了解，包括ASML（艾司摩爾）、Nikon（尼康）和東京威力科創等，將被限制向中國出口先進的晶片製造設備。然而，目前尚未公布任何有關哪些設備將受到限制的細節。

日本企業（中國）研究院執行院長陳言指出，尼康、佳能與艾司摩爾一起壟斷了全球光刻機市場。另外，東京威力科創是日本第一大半導體企業，產品幾乎覆蓋了半導體製造流程中的所有工序。這三家企業未來將是日本追隨美國政策、限制向中國出口的重點企業。

另外，日本還是全球領先的半導體原材料供應國家，例如日本曾在與韓國的貿易戰中用光刻膠「卡韓國的脖子」。陳言認為，雖然目前媒體在美國對盟友的要求中未提及半導體生產材料，但中國也必須提前警備。

環球網披露，美國在「拿下」日本和荷蘭後，下一步也鎖定韓國，要求加入由美國推動的晶片四方聯盟，好徹底將中國排擠出全球科技供應鏈外。分析指出，一旦韓國跟進對中國制裁，將對三星、SK海力士等韓國晶片企業的中國業務造成衝擊。

據英國Tom's硬體指南網站報導，對大多數中國晶片製造商來說，現有的限制並不那麼可怕。然而，美國政府正在與日本、荷蘭合作，以實施更嚴格的限制。這就是中國晶圓製造商加快採購半導體設備的原因。

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