外資熱錢連4日入台40億美元 央行：全流入股市

兔年開紅盤，台灣匯銀主管估計，外資連四日蜂擁入台，淨匯入規模逾40億美元，中央銀行外匯局局長蔡烱民3日證實，外資這波匯入是為了進場買股票 。證交所資料顯示，這一周外資加碼台股1196億元台幣（約40億美元），與外資淨匯入量相當。

蔡烱民分析，外資是台灣匯市的主力，占整體交易量的七成，外資匯入匯出，都是以股市為主要的投資標的，所以外資匯入，就會使得台灣股匯市同步上漲。

受到國際美元反彈影響，非美貨幣3日普遍貶值，新台幣匯率 終止連續四天的爆量強升行情，3日翻貶2分，以29.72元報收，總成交量為21.675億美元。

對於近期蜂擁匯入的外資是否都有進場買股票，蔡烱民說，外資匯入後確實都進場買股票，並反映在外資買賣超數字上，「開年第一天買了700多億台幣，後來又買了200、100多億台幣，這幾天累計買超金額超過1,000億台幣。」

熱錢去年大幅賣股匯出，今年卻積極匯入買股，是否代表市場已反轉，蔡烱民回應，股市部分難以判斷，外資會觀察美國公債殖利率 與美元走勢，還有美國經濟與企業獲利情況，這些都具有不確定性。