我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龐培歐：習近平意在世界霸權 對世界的威脅比普亭更大

男子不滿酒店服務憤而開槍洩恨 北加僑領在場嚇傻

中國軟體業務增長 去年收入破10兆元

財經新聞組／綜合報導

中國工業和信息化部2月1日發布的數據顯示，2022年，中國軟體和信息技術服務業（軟體業）運行穩步向好，軟體業務收入躍上10兆元（人民幣，下同，約1.485兆美元）台階，盈利能力保持穩定，軟體業務出口保持增長。

中新社報導，數據顯示，2022年中國軟體業規模以上企業逾3.5萬家，累計完成軟體業務收入10兆8126億元，同比增11.2%；軟體業利潤總額1兆2648億元，同比增長5.7%，主營業務利潤率回落0.1個百分點至9.1%。

2022年，中國軟體業務出口524.1億美元，同比增長3.0%，其中軟體外包服務出口同比增長9.2%。軟體產品收入2兆6583億元，同比增長9.9%，其中，工業軟體產品實現收入2407億元，同比增長14.3%，高出全行業整體水平3.1個百分點。

分領域看，信息技術服務收入較快增長。2022年，收入7兆128億元，同比增長11.7%。其中，雲服務、大數據服務收入同比增長8.7%；集成（積體）電路設計收入同比增長12.0%；電子商務平台技術服務收入同比增長18.5%。　　

分地區看，東部地區保持較快增長，中、西部地區增勢突出，中部、西部地區高出中國全國平均水平5.7、3.1個百分點。2022年中國軟體業務收入居前5名的北京、廣東、江蘇、山東、浙江共完成收入7兆4537億，佔全國軟體業比重68.9%。

利潤 北京

上一則

蘋果財報重點：4利空3利多 怎麼看本季前景？

下一則

天然氣需求增 殼牌去年賺近400億

延伸閱讀

銀價漲勢比金價猛 為何這對全球經濟是吉兆？

銀價漲勢比金價猛 為何這對全球經濟是吉兆？
又一個鶴崗？山東乳山海景房一平米跌破千元

又一個鶴崗？山東乳山海景房一平米跌破千元
中國去年工業企業利潤 下跌4% 外商、港澳台企業表現最差

中國去年工業企業利潤 下跌4% 外商、港澳台企業表現最差
過年練車釀悲劇 江蘇女大生撞破圍牆墜河 車上3人溺斃

過年練車釀悲劇 江蘇女大生撞破圍牆墜河 車上3人溺斃

熱門新聞

對沖基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）。(取材自彭博資訊)

黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

2023-01-30 21:00
家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond繼去年關閉150家分店後，27日宣布將再關閉87家店。（路透）

Bed Bath & Beyond再關87家店 所有Harmon藥局也將關閉

2023-01-28 20:29
SIA說，美國政府將受到制裁中國舉措的反噬。（歐新社）

SIA：美國制裁中國的晶片業 是在打七傷拳

2023-01-30 14:15
中國解禁後的報復性消息十分驚人。（歐新社）

中國解禁後大開放，全球通膨恐將再起

2023-01-29 21:40
特斯拉股價上周暴漲33%，是歷來次佳表現，似乎逐漸走出去年暴跌65%的陰霾。執行長馬斯克想必樂開懷。 路透

特斯拉回來了 周線飆漲33％ 然後呢？

2023-01-28 11:08
輝達創辦人黃仁勳的身價近來不斷翻揚，今年來暴增37%，達到189億美元。 路透

輝達創辦人黃仁勳身價大漲的秘密武器是「它」

2023-01-28 16:06

超人氣

更多 >
台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳
狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年
台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的
蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星
小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機